Ceny GeForce RTX 3060 Ti se před příchodem nástupce mají snížit až o 2000 Kč

Nové grafické karty Nvidia GeForce RTX 4060 a RTX 4060 Ti by měly být představeny už za pár dní, konkrétně 24. května. Poněvadž se spekuluje o tom, že RTX 4060 Ti by si na rozdíl od dražších karet s architekturou Ada Lovelace měla ponechat cenu předchůdce, je jasné, že ten bude muset jít s cenou výrazněji dolů, aby šlo o prodejný hardware. Sama RTX 4060 Ti by tak měla dle úniků oficiálně stát 399 USD, nicméně se objevily informace o cenách, které byly vyšší (459 USD), ale i nižší (359 USD). Tlak na snížení ceny RTX 3060 Ti tak bude poměrně velký.



Většina obchodů si zatím ceny ještě drží a např. na Amazonu i Neweggu se drtivá většina GeForce RTX 3060 Ti stále drží nad 400 USD. Na některých trzích (např. v Číně) se ale ceny snižují a např. Galax měl snížit ceny svých RTX 3060 Ti o 700 juanů (cca 2200 Kč), Colorful pak o něco méně. Snižují se také ceny ostatních karet, na které pak tlačí zlevněná RTX 3060 Ti. Tam jsou ale posuny spíše v řádech nižších stokorun.

I u nás je posun cen karet hodně patrný. GeForce RTX 3060 Ti se dá v některých případech sehnat i pod 10 tisíc Kč a průměrné ceny mnoha modelů za posledního čtvrt roku spadly o 1-2 tisíce Kč. Předpokládá se, že GeForce RTX 3060 Ti bude většinově vyprodána do konce následujícího čtvrtletí (do září), RTX 3060 patrně zůstane na pultech obchodů o trochu déle, ale rovněž se nepočítá s tím, že by šlo o něco, s čím se v následujícím roce 2024 budeme ještě běžně setkávat v obchodech.