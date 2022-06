Ceny grafických karet se propadají pod doporučené částky

Zrovna včera jsme se podívali na to, jak hodnota Etherea pod 1200 dolarů způsobila, že těžaři se propadají do ztráty dané vyššími náklady v porovnání se ziskem z těžby. A pokud to platí pro Ethereum, v případě jiných kryptoměn je to ještě horší, čili těžaři mají na výběr: buď okamžitě přestat a pokusit se zpeněžit své karty, anebo těžit dál s nadějí, že dnes získané Ethereum bude mít zítra vyšší hodnotu. Jak ukázal náhlý propad výkonu ethereové těžební sítě, mnozí raději končí, což bude znamenat více karet v bazarech a nižší až nicotný zájem těžařů o nové (zvláště nyní v předvečer nástupu nových generací).

Dal se tak očekávat další pokles cen na trhu s grafickými kartami, který se dle serveru THW už objevuje , a to právě díky kombinovanému přetlaku karet v obchodech i bazarech. Dávno pryč je tak doba, kdy jsme mohli za použitou RTX 3080 žádat třeba 40 tisíc, když dnes jejich cena na trhu klesá už ke 23 tisícům, a to přitom nejde o žádná ořezávátka, ale o karty jako MSI GeForce RTX 3080 GAMING Z TRIO 10G.

V bazarech může být ale nabídka ještě zajímavější a navíc lze očekávat další, z pohledu zákazníka velice příznivý, vývoj cen. Těžaři si jistě uvědomují, že by brzy mohli splakat nad výdělkem z prodeje svých karet, neboť lze očekávat, že těch bude v bazarech přibývat. Proto padají ceny především na eBayi, ale i v obchodech začínají opět klesat.

Pokud jde o náš trh, pak kartu RTX 3070 si můžeme pořídit už od ceny mírně přes 16 tisíc, zmíněnou RTX 3080 za cenu přes 23 tisíc, ale RTX 3060 ne a ne spadnout pod 10 tisíc. Z konkurenčního soudku je tu velice zajímavý Radeon RX 6800 za ceny od 17 tisíc, Radeon RX 6800 XT za necelých 23 tisíc a RX 6700 XT už za 12 tisíc. GeForce se tak k novým poklesům cen příliš nemají, ale v případě AMD můžeme zaznamenat několikatisícové pohyby směrem dolů během posledních dní.

A co naše bazary? Tam pochopitelně můžeme najít řadu bláhových nabídek, jako je třeba těžební rig se třemi RTX 3080 a jednou RTX 3070 za 160 tisíc korun, ale i samostatnou RTX 3080 za 20 tisíc, což už stojí za úvahu, ale čas nyní hraje proti prodávajícím. Ethereum se aktuálně plácá kolem hodnoty 1100 USD a není vyloučeno, že brzy půjde opět dolů, což může přesvědčit další těžaře k rozprodání svých rigů.