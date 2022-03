Ceny grafických karet v Evropě opět klesly, u nás však začínají i růst

Graf zpracovávaný serverem 3DCenter.org sleduje ceny prvních modelů karet GeForce RTX 3080 a Radeon RX 6000, které se objevují především na německém trhu. Autoři mluví o tom, že jde o průměr těch nejlepších cen daných karet, což může vypadat trošku podivně, ale má to svou logiku. Na trhu se totiž nezřídka objevují i velice předražené nabídky, když se nějaký menší e-shop snaží zúročit to, že nějakou kartu nabízí skladem, i když to se týkalo spíše dob nejvyššího nedostatku a takové excesy budou s celkově se zlepšující dostupností spíše mizet.

- klikněte pro zvětšení -

Graf ukazuje právě i dostupnost karet, a to pomocí modré přerušované křivky a žlutá křivka zase ukazuje vývoj hodnoty Etherea. Pro běžné zájemce o herní grafiku se tu tak ukazuje velice dobrá kombinace rostoucí dostupnosti karet a snižující se hodnoty Etherea či mnohých kryptoměn obecně, což je samozřejmě do značné míry propojeno.



V německých obchodech se ceny dostaly na stejnou úroveň jako na samotném začátku roku 2021, pouze jsou tu prohozeny Radeony a GeForce, čili aktuálně jsou více předražené GeForce, zatímco před rokem to byly spíše Radeony, ale rozdíly nejsou velké.

Můžeme si také všimnout toho, že tempo poklesu cen se trošku zmírnilo, tak abychom nebyli překvapeni, pokud se zastaví. Ale jaká je situace v našich obchodech? Dle cenového srovnávače Heureka jsou zvláště oblíbené karty jako RTX 3070 Ti, RTX 3060 (Ti), RTX 3080 a z druhé stáje pak především RX 6600 (XT).

Cenu hardwaru v našich obchodech ovšem určuje i kurz koruny vůči dolaru a zde bohužel není vývoj příznivý. Koruna během února prudce oslabila a i když ne až tak jako v roce 2020, na cenách hardwaru to jistě bude znát. Vývoj tak bohužel ukazuje, že pokles cen grafických karet se u nás zastavil a v některých případech začala zvláště průměrná cena opět růst. Jde i o velice výrazný nárůst jako třeba v případě GeForce RTX 3080 GAMING OC 10G od firmy Gigabyte, jejíž průměrná cena vzrostla z 32.500 na téměř 39.000 Kč.

Takový výkyv pak obvykle následují i ceny těch nejlevnějších obchodů, a to sice mnohem mírněji, ale i tak lze vyjádřit obavy, že zlevňování grafických karet už v nejbližší době nemusí pokračovat a zatím to přinejlepším vypadá na stagnaci, ale to už hraničí s věštbou.



