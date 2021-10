Ceny karet v říjnu opět vyskočily, GeForce ale jen mírně

Tuto tabulku ale můžeme brát jen orientačně, ostatně se ani netýká našeho trhu, ovšem vývoj je pochopitelně velice podobný a i u nás se ukazuje, že Radeony růstem svých cen překonávají GeForce. Například MSI Radeon RX 6700 XT GAMING X 12G ještě v srpnu přišel i na méně než 23 tisíc, zatímco dnes alespoň na 31 tisíc, zatímco MSI GeForce RTX 3060 GAMING X 12G zdražil z cca 18 tisíc "jen" na 21 - 22 tisíc.

Letos tak už zřejmě lépe bylo, a to v průběhu léta a co přinese zbytek podzimu a nástup zimy, to se ukáže. Zajímavé může být zvláště období po Vánocích.