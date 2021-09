Ceny kovů a vzácných zemin prudce rostou

Nikkei Asia tak informuje o prudce rostoucích cenách některých kovů, sloučenin či slitin a všímá si růstu cen v posledním roce, který je v řadě případů velice výrazný až násobný. Příčiny jsou přitom zřejmé a často omílané. Jde především o dopady pandemie, která přinesla problémy s výrobou a logistikou a na druhé straně prudce zvýšený zájem o elektroniku a do toho se dále míchá obchodní válka mezi USA a Čínou.

Jak ukazuje tabulka, nejvíce ze sledovaných surovin podražil uhličitan lithný, který se používá i pro výrobu baterií a zdatně mu sekunduje oxid holmitý, z nějž se dá připravit čisté holmium a využívá se pro výrobu silných permanentních magnetů a v jaderné energetice.

Dále tu máme obvyklé kovy jako cín, hliník, kobalt či měď, jejichž role v elektronice je také nezastupitelná a do tabulky se také dostal praseodym a neodym, vedle holmia další lathanoidy, které se využívají v bateriích, reproduktorech, motorech, atd. Nakonec byl jmenován i oxid terbitý (opět lathanoid) využitelný pro výrobu polovodičů typu P a dle tabulky se nasazuje při výrobě LED, displejů, palivových článků, laserů či sonarů.

Růst cen těchto materiálů se samozřejmě nemusí hned a zcela promítnout do koncových cen produktů, jako nejdříve spíše do marží samotných výrobců. Ti ale pochopitelně mají své limity, k nimž se přibližujeme už i vlivem zdražujících se čipů či dalších potřebných elektronických součástek, jako jsou MOSFETy, kondenzátory, apod.

Angela Chang (analytička z Industry, Science and Technology International Strategy Center (ISTI)) také upozorňuje, že Čína má nyní výhodu coby země těžící 55 % vzácných zemin (ne nutně na svém území), což jsou především právě lathanoidy, přičemž 85 % těchto zemin stejně v nějaké podobě projde čínskými továrnami. Právě to Angela Chang považuje za hlavní výhodu Pekingu v jednání s Američany, kteří zase mají své zbraně, a to především známou černou listinu, s jejíž pomocí už dostali na kolena firmu Huawei a značně ztížili rozvoj firmy SMIC, aktuálně pátého největšího výrobce čipů na světě. A pokud napětí mezi USA a Čínou poroste, mělo by to platit i pro ceny vzácných zemin.



Ceny souvisejících / podobných produktů: