Ceny Li-Ion akumulátorů nejen pro EV dále padají, za leden až o 7,3 %

Ceny lithiových akumulátorů ovlivňují ceny elektroniky i elektromobilů, v každém případě však trochu jinak, neboť používají jiné typy Li-Ion baterií . Společnost TrendForce zveřejnila data za leden letošního roku a ceny jdou opět poměrně výrazně dolů. Největší pokles byl zaznamenán u pouzdrových akumulátorů typu NMC523, kde se cena snížila o 7,3 % na nynějších 71 USD/kWh. Toto jsou přitom akumulátory, které jsou z těch dražších. V případě prizmatických článků NMC523 cena klesla o 5,9 % na 67 USD/kWh. NMC články mají vysokou hustotu a používá je většina elektromobilů (zejména ty s větším dojezdem). V případě prizmatických článků LFP (ty najdeme u některých EV se zkráceným dojezdem) se pak cena za leden snížila o 4,4 % na výsledných 60 USD/kWh.

Pokud jde o baterie do energetických úložišť, zde se cena snižovala o něco mírněji, a to o 2,2 % na 61 USD/kWh. Zatímco cena lithia nijak neklesla (cena se nemění už od druhého týdne prosince 2023, kdy zůstává zhruba na 1/6 proti extrému z konce roku 2022), tentokrát tu máme zlevnění kobaltu. LiCoO 2 totiž za poslední měsíc zlevnil o 7,4 %, což způsobilo zlevnění katod pro akumulátory, jež v sobě mají kobalt. Zejména jde o akumulátory Li-Ion LCO, které nenajedeme v elektromobilech, ale v běžné elektronice. Výsledkem bylo zlevnění LCO akumulátorů o 5,9 % na 0,75 USD/Ah (zde se cena určuje na Ah, nikoli na Wh). Nyní se očekává spíše stagnace nebo jen mírný pokles cen, nicméně se současně počítá s tím, že by se cena v průběhu letoška mohla podívat až na částku okolo 40 USD/kWh.