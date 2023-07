Ceny pamětí DRAM mají dle TrendForce zpomalit zlevňování a začít stagnovat

TrendForce vydává své pravidelné zprávy o předpokladu vývoj cen pamětí DRAM na další čtvrtletí. Podle firmy se společnostem Samsung a Micron podařilo výrazněji omezit produkci paměťových čipů, což by mělo zastavit pád cen. Dobrá zpráva pro výrobce, ne tak dobrá pro nás, zákazníky. Přesto se pro toto čtvrtletí (Q3/23) nadále předpokládá ve většině kategorií pokles cen, byť už jen mírný. V případě pamětí pro PC by měla jít dolů cena DDR4 čipů o 3-8 %, protože je nabídka stále výrazně vysoká a výrobci se chtějí zbavit nadbytečných zásob. Tato situace je u DDR5 trochu klidnější, a tak se počítá s poklesem o 0-5 %. Úplně stejná situace panuje u serverových pamětí DRAM.



Poněkud odlišné je to ale u mobilních pamětí. Zatímco starší čipy LPDDR4X by stále měly jít s cenou o 0-5 % dolů, modernější mobilní zařízení, která jsou vybavena pamětmi LPDDR5X, by už měla zaznamenat mírný nárůst cen o 0-5 %. Nadále má klesat i cena grafických pamětí GDDR, a to o 0-5 %. Předpokládá se však, že ceny pamětí DRAM začnou růst až v roce 2024, kdy by se o to mohla zasadit i AI a potřeba obrovského množství počítačů pro její trénování.