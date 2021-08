Ceny pamětí GDDR: jak je ovlivňuje Ethereum a výprodeje grafik?

Odměny těžařů Etherea jsou aktuálně zpět na úrovni z dubna, nicméně když se podíváme na statistiku , vidíme tu jisté oživení, a to s ohledem na celkový výkon sítě, který jde opět nahoru, zvedá se i průměrná cena placená za transakci a nahoru také začíná lézt počet transakcí, čili to vypadá, že brzy mohou opět začít citelněji růst právě i odměny těžařů v poměru k výpočetnímu výkonu.

Za celou dobu od velkého květnového pádu tu také nebyl tak vytrvalý růst hodnoty Etherea či kryptoměn obecně, jaký se udál během posledních 14 dní. Během nich se Ethereum dostalo z hodnoty necelých 1800 USD na cca 2600 USD, takže kdo očekával, že nyní už bude stejně jako v roce 2018 hodnota padat, ten musí zatím ještě čekat dál. Tím vším budou jistě ovlivněny i ceny grafických karet.

V posledních měsících jsme ale pochopitelně mohli zaznamenat snížení cen grafických karet v reakci na vývoj hodnoty Etherea i čínské restrikce, které donutily mnohé tamní těžaře přesunout se jinam nebo své rigy rovnou rozprodat. Klesly tím i ceny pamětí GDDR5 a dnes už spíše GDDR6 používaných především v grafických kartách, ale celkově stále zůstávají vysoké.

Jde i o to, že výrobci pamětí SDRAM přirozeně preferují velké a dlouhodobé odběratele před menšími zákazníky. To znamená, že prioritu mají firmy, které potřebují serverové či běžné spotřebitelské paměti DDR pro OEM sestavy, zatímco odběratelé grafických GDDR jsou spíše v menšině, a tak jsou i méně zajímaví.

Dle TrendForce se snižuje rozdíl mezi vysokou cenou okamžitě kupovaných pamětí a nižší smluvní cenou za budoucí dodávky i s budoucí platbou. Právě okamžitě kupované paměti (spot price) v poslední době výrazně zlevnily, a to právě v reakci na vývoj trhu s grafickými kartami. Do budoucna se stále počítá s dalším, ale možná už jen velice mírným zdražováním grafických pamětí. Pro aktuální kvartál sice stále platí 10 až 15% zdražení, ale v posledním kvartálu by už cena nahoru jít nemusela vůbec.