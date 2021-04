CEO ASML: sankce proti Číně nebudou mít požadovaný efekt

Sankce proti Číně ve smyslu řazení firem na černou listinu, kvůli čemuž nemohou obchodovat s americkými společnostmi a využívat jejich technologie, se firmy ASML pochopitelně přímo dotýká. Sice ne tak, že by Američané mohli holandské firmě nařizovat, s kým může a nemůže obchodovat, ovšem bez amerických technologií bude výroba a vývoj v Číně v nejbližším období zaostávat, což ovlivňuje právě budoucnost trhu, na němž působí také ASML.

Co si tedy o sankcích myslí CEO této společnosti, Peter Wennink? Říká, že "obchodní sankce nejsou tím pravým způsobem, jímž by se někdo měl snažit vypořádat se s ekonomickými riziky, pokud je dotyčný přesvědčen, že taková rizika existují. Pokud upřeme Číně přístup k technologiím, pak to v důsledku negativně ovlivní také ostatní ekonomiky a bude to stát mnoho pracovních míst a peněz".

Wennink dále uvedl, že bude sice dlouho trvat, než Čína vyvine své vlastní technologie a zařízení pro výrobu čipů, pokud jí bude i nadále upřen přístup k cizím technologiím, ale v konečném důsledku to budou právě ony cizí firmy, které přijdou o jeden z největších trhů světa.

Šéf ASML také přidal nějaká čísla, když mluvil o ztrátě 80 až 100 miliard pro americké výrobce čipů plus nějakých 125.000 pracovních míst v USA, ale nedozvíme se, k jaké eventualitě či časovému období se tato čísla mají vztahovat.

Je přitom zřejmé, že Wennink takto mluví i z vlastního zájmu šéfa výrobce velice pokročilých strojů pro výrobu čipů, který by mohl izolací Číny také tratit, i když aktuálně je situace taková, že výroba EUVL strojů řady TwinScan spíše nestačí poptávce. To se může pochopitelně časem změnit a i ASML se potýká s neochotou své holandské vlády obnovit licenci pro export výrobních zařízení do Číny. Holandsko o tomto tématu jedná s evropskými a americkými zástupci, a nejnovější žádost o vývoz strojů ASML do Číny tak dle Wenninka už od ledna zůstává neprojednána.

