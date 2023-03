Český NÚKIB označil aplikaci TikToku za vysokou bezpečnostní hrozbu

Sociální síť TikTok se sice snaží přesvědčit svět, že data svých uživatelů neposílá do Číny, ale čím dál tím větší množství zemí jí to nevěří. V posledních týdnech tak byla tato aplikace zakázána na zařízeních zaměstnanců ve mnoha státních a jiných úřadech. Zákaz se tak objevil např. v USA, Kanadě nebo i Evropské unii. Tam jde konkrétně o mobilní zařízení více než 30 tisíc zaměstnanců Evropské komise. S varováním přichází i český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).



Na základě vlastních zjištění i informací od partnerů se rozhodl TikTok označit jako hrozbu na vysoké úrovni. Jde o to, že je zde nebývalé množství shromažďovaných dat, jde také o způsob, jakým jsou sbírána, a nepřidává ani právní a politické prostředí v Číně. NÚKIB tak doporučuje zakázat TikTok na zařízeních s přístupem do regulovaného systému, a to jak pracovních, tak i soukromých, která se využívají k pracovním účelům. Vyzývá i veřejnost, aby zvážili používání této aplikace na svých přístrojích.