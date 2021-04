Český simulátor bezdomovce Hobo: Tough Life si nyní zahrajete i v GeForce Now

Pokud alespoň po očku sledujete tuzemskou herní scénu, určitě vám v posledních týdnech neunikly zmínky o novém simulačním RPG Hobo: Tough Life, za kterým stojí ostravské studio Perun Creative. Hra byla donedávna dostupná pouze v režimu Early Access, který opustila 13. dubna 2021. A hned sklízí velmi pozitivní reakce mezi hráči i v odborných recenzích. Nyní se objevila také na platformě Nvidia GeForce Now, díky čemuž si můžete zahrát i na slabších strojích, které nesplňují minimální požadavky. A především také na různých platformách, jako je Chromebook, Mac, Nvidia Shield TV nebo mobilní zařízení s iOS či Androidem.

Hobo: Tough Life vás zavede do středoevropského města Praslav, které se „zotavuje z desetiletí strávených v područí komunistického režimu a období politického neklidu, jenž následoval po skončení Studené války.“ Velmi rychle ovšem poznáte, že předlohou byla autorům Praha. Vyzkoušíte si nezáviděníhodný život bezdomovce, který se potlouká ulicemi a bojuje o přežití. Čekají vás všechny těžkosti, jako je obstarání jídla, žebrání nebo hledání místa k přespání. Pochopitelně musíte sledovat různé ukazatele od zápachu až po zdraví, které se navzájem ovlivňují. Záleží na vás, zda bude shánět obživu žebráním nebo drobnými krádežemi. Stejně tak můžete strávit noc na lavičce v parku nebo si vybudovat přístřešek.

Do GeForce Now bylo tento přidáno dalších 15 her a 2 rozšíření v rámci pravidelných GFN Thursdays. Patří mezi ně budovatelské strategie Anno 2070 a Anno 2205, akční RPG Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr nebo plošinovka Rayman Legends. Dále se jedná také o DLC Warhammer: Vermintide 2 Chaos Wastes a The Lost Gods pro Immortals Fenyx Rising. Služba pro streamování her GeForce Now aktuálně vyjde na 269 Kč měsíčně nebo 2 690 Kč ročně pro členství Priority, které neobsahuje žádná omezení na délku relace a podporuje ray-tracing. K dispozici zůstává také bezplatné členství, které je ovšem omezeno hodinovou délkou relace.

Nové hry v GeForce Now přidané v rámci GFN Thursdays:

Anno 2070 (Steam)



Anno 2205 (Steam)



Cardaclysm (Steam)



Chinese Paladin: Sword and Fairy (Steam)



Darksiders: Warmastered Edition (Epic Games Store)



Exanima (Steam)



Port Royale 4 (Epic Games Store)



Rayman Legends (Steam)



Skyborn (Steam)



Torchlight (Epic Games Store)

Turnip Boy Commits Tax Evasion (Steam)



Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr (Steam)



Worms: Clan Wars (Steam)



Yes, Your Grace (Epic Games Store)



Yuppie Psycho: Executive Edition (Steam)

Zdroj: Tisková zpráva

