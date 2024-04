ChatGPT nebude vyžadovat login, ke generativní AI se už nemusíte přihlašovat

ChatGPT je systém, který rozšířil generativní umělou inteligenci mezi širokou veřejnost a nyní ho dle OpenAI využívá už více než 100 milionů lidí ve 185 zemích po celém světě. Nynější bezplatná varianta je postavena na modelu GPT 3.5, dosud ale vyžadovala přihlašování se k systému. To bylo možné několika způsoby, a to jak vlastním systémem OpenAI (e-mail a heslo), tak i pomocí účtu u Googlu, Microsoftu nebo Applu. To se ale postupně změní. Společnost OpenAI včera na svém blogu zveřejnila informaci o tom, že login už nebude dále vyžadován a ChatGPT se tak stane přístupným i těm, kteří mají obavy o své soukromí a nechtějí přihlašování k ChatGPT pomocí jiných účtů.





Tato možnost nebude k dispozici ihned všem, ale postupně se bude rozšiřovat, a tak např. po mně to stále ještě chce přihlašování pomocí výše uvedených metod. V USA by tato možnost už měla být dostupná, v Evropě stále není (např. z ČR nebo Bulharska to nejde). Používání ChatGPT bez účtu pochopitelně znamená, že se vám nebude ukládat historie příkazů a odpovědí (což je pochopitelné, když neexistuje účet, ke kterému by se měly vázat), stejně jako některé další nadstandardní funkce. OpenAI dále rozšířilo množství nepovolených (kontroverzních a různě "politicky nekorektních") typů příkazů ve větším množství kategorií. ChatGPT je obecně k dispozici na adrese chatgpt.com , resp. chat.openai.com , na což první odkaz přesměruje.