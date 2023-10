ChatGPT nyní konečně může fungovat i jako vyhledávač, je napojen na Bing

ChatGPT konečně získává velmi užitečnou funkci, kterou od něj sice mnozí očekávali už rok, přitom pro ní nebyl přímo určen. Jak jsme probírali v

Chatbotkonečně získává velmi užitečnou funkci, kterou od něj sice mnozí očekávali už rok, přitom pro ní nebyl přímo určen. Jak jsme probírali v článku o generativní A I, je dost velkým rozdílem chatbot (tam patří ChatGPT) a chatbot naroubovaný na vyhledávač (tam patří např. chatbot v Bingu). Zatímco ten první je natrénován na obsahu k danému datu, což je v případě ChatGPT do září 2021, ten druhý využívá toto natrénování k převyprávění výsledků nalezených vyhledávačem, tedy i těch aktuálních. A právě ChatGPT nyní získává i tuto vyhledávací funkci, takže v podstatě bude fungovat stejně jako už dnes funguje chatbot v Bingu. Jinak řečeno,po zadání vyhledávacího dotazu se o vyhledání informací postará Bing a ChatGPT je převypráví v nějaké kratší formě.

Oblíbený chatbot tak konečně nebude zamrzlý v době před dvěma lety a bude schopen pracovat i s novými informacemi. Aby to však fungovalo, je potřeba být předplatitelem plánu Plus nebo Enterprise. Prozatím tak bude levnější cestou k podobným výsledkům použít prostě Bing přes prohlížeč Edge. OpenAI se ale nechalo slyšet, že vyhledávací funkci by měl v budoucnosti získat i bezplatný ChatGPT, který je stále postaven na starším modelu GPT-3.5. To, zda chatbot pracuje čistě v chatbotovém módu bez přístupu na internet nebo ve vyhledávacím módu, kdy přeformulovává odpovědi vyhledávače, byste měli poznat snadno. V případě režimu vyhledávače se za odpověďmi zobrazí odkazy na původní stránky, ze kterých vznikl převyprávěný text.