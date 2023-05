ChatGPT nyní využívá jako výchozí vyhledávač Microsoft Bing

Mnozí lidé si pletou vyhledávač s chatbotem, což jde v poslední době často vidět v nesplněných očekáváních od chatbota ChatGPT, kde od něj spousta lidí čeká především vyhledávací funkci, zatímco jeho posláním je funkce generativní (ale i v ní předvádí občas hodně divné výsledky). I když do jisté míry spolu tyto technologie souvisí, nejsou tímtéž, nicméně v budoucnu jistě můžeme očekávat jejich větší prolínání. Microsoft tak jako velký investor do OpenAI protlačil vyhledávač Bing do ChatGPT, který se tak nyní přibližuje funkcí chatbotu v Bingu, kde měl systém GPT jinou úlohu než v ChatGPT. V Bingu sloužil GPT spíše jako interpret výsledků, tedy jeho generativní funkce zde spočívala v převyprávění vyhledaných věcí (ty nacházel Bing, ne ChatGPT). A právě něco takového bude nyní fungovat i v ChatGPT, kde získá díky Bingu lepší vyhledávací funkce.



ChatGPT tak nyní bude např. schopen vyhledávat a v odpovědích rovnou přidávat citace na zdroje, pokud po něm bude někdo chtít něco vyhledat, a ne jen vytvářet nový obsah na základě v minulosti naučených dat. To také znamená, že ChatGPT už nebude zaseknutý na datech do podzimu 2021, na kterých byl natrénován, ale nyní bude schopen odpovídat i na dotazy týkající aktuálních témat za posledního 1,5 roku. Funkci budou moci vyzkoušet nejprve předplatitelé ChatGPT Plus, nicméně později se dostane i do standardní bezplatné verze. Tato funkce vyhledávače bude v ChatGPT dostupná jako plug-in. Právě architektura plug-inu by měla zajistit interoperabilitu mezi Bing Chat, ChatGPT a Microsoft Copilot, případně dalšími aplikacemi.

Zde ještě podotkněme, že Microsoft se dosud neúspěšně snažil prorazit s Bingem na úkor Googlu, a toto by mu mohlo pomoci. Možná za pár let nebudeme "googlovat", ale "bingovat". Je možné, že právě chatbot bude pro vyhledávač tou spásnou technologií, která mu pomůže překonat Google, a kdy se budou obě technologie doplňovat, což by mohlo způsobit, že chatbot a vyhledávač v budoucnu díky této symbióze patrně splynou v jedno. Ještě přidáme jednu zajímavost. Amy Hood z Microsoftu se nechala slyšet, že každé procento, o které Bing navýší svůj tržní podíl, se příjmy z reklamy pro Microsoft zvýší o 2 mld. USD.