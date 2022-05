Chcete cítit polibek ve virtuální realitě? Díky ultrazvuku to bude možné

Virtuální realita pořád není mainstreamovou věcí, jak se předpokládalo už před desítkami let. Přesto se schopnosti stále vylepšují a hledají se nové způsoby, jak ji posunout dál. Vědci na Carnegie Mellon University se např. zajímali o to, zda a jak by bylo možné vytvářet rozumnou haptickou odezvu pro ústa. Mít na ústech něco, co by se jich dotýkalo, by bylo nepraktické a pro mnoho lidí i nepříjemné. Jako schůdné řešení se ukázal být ultrazvuk, který vyžaduje relativně malé zařízení umístěné pod VR brýlemi.



Ten sice běžně nevytváří nějak významnou haptickou odezvu, nicméně správným směrováním, koncentrací i rušením vln dokáže na krátkou vzdálenost vyvolat tyto vjemy na místech, která mají vysoký počet nervových zakončení. To se týká např. konečků prstů nebo právě úst, jazyka a okolí. Zatímco na jiných částech těla by systém nevyvolal žádný detekovatelný vzruch, na těchto místech je to možné.

Systém byl otestován na 16 dobrovolnících a většina vypověděla, že zvýšil zážitky ve světě virtuální reality, někteří však nic nepocítili. Některé zážitky na tom byly lépe, některé hůře. Jako hodně úspěšné byly simulace čištění zubů, padající kapky nebo brouk či pavouk lezoucí po ústech (někteří se dokonce plácli, aby ho zabili). Naopak chůze přes pavučiny byla horší. Ač ji hodnotili jako zajímavou, spoustě lidí chyběly další vjemy na těle (a ne jen na ústech). Pití vody z fontány na jednu stranu vytvářelo věrné vjemy co se týče doteku, ale chyběl tam pocit mokra. Zásadním problémem je kalibrace, protože každý má jiný tvar tváře a úst. Výzkum byl prezentován na CHI Conference on Human Factors in Computing Systems v New Orleans.