Chiamánie se pomalu uklidňuje, disky se u nás vrací na původní ceny

Celá síť kryptoměny Chia už dosáhla hranice 30 exabajtů, čili za poslední dva týdny jich přibylo dalších pět, což je stále velice slušná porce, ovšem růst už není takový jako na začátku června či v květnu.

- klikněte pro zvětšení -

Pokud jde ovšem o první graf ukazující růst kapacity sítě, je třeba si uvědomit, že vertikální osa ukazující kapacitu nemá lineárně zobrazené hodnoty. Dle této křivky se tak řídit nemůžeme a jde pouze o přehled vývoje od začátku dubna, který lépe ukazuje počáteční vývoj.

- klikněte pro zvětšení -

Až křivka v druhém grafu nám ukáže reálný vývoj, takže dle ní se růst kapacity sítě Chia ještě ani zdaleka tak moc nezmírnil, jak by se mohlo zdát z prvního grafu, ale pokles tempa je i tak zřetelný. Otázka je, kdy dosáhne alespoň svého prozatimního vrcholu.

S přihlédnutím k tomu se tak nelze divit, že ceny pevných disků v Asii, kde se Chia farmaří nejvíce, zatím moc nereagovaly a ve skutečnosti v některých případech dále rostou. Farmáři přitom přinejmenším zpočátku začali přetěžovat především běžný maloobchodní trh s pevnými disky, na nějž se dostává jen cca 30 až 40 procent produkce výrobců a zbytek putuje rovnou do rukou velkých zákazníků. Ovšem těmi se nyní mohli stát právě i někteří farmáři, kteří mají ostatně zájem především o vysokokapacitní modely určené do serverového prostředí.

Pokud jde ovšem o český trh s pevnými disky, na něm už ceny zřejmě dávno dosáhly svého vrcholu, a to konkrétně ke konci května. Od té doby klesají, ale to neznamená, že jsou zpět na původní úrovni.

14TB WD Gold

Například takový farmáři oblíbený WD Gold s kapacitou 14 TB se dříve prodával za cca deset tisíc korun a nyní jej stále ještě nepořídíme za méně než 12 tisíc. Jiné disky jako Seagate Ironwolf 12 TB ale zlevnily ze svého maxima velice rychle a nyní jsou "předražené" jen o cca 1000 Kč. Není to tedy ideální, ale co by za to dnes dala řada zájemců o moderní grafickou kartu.



Samotná Chia už ztratila velkou část své původní hodnoty a je velice zřejmě ovlivněna vývojem, který prodělávají ostatní kryptoměny. Postupně tak klesá a nyní se už pohybuje pod 300 dolary, což bezpochyby ovlivňuje zájem farmářů o nové disky.

