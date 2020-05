Chrome se naučí přepisovat titulky ke všem videím v prohlížeči

Když Google vloni představil Android 10 , jednou z novinek v této verzi operačního systému byla funkce Live Captions, v překladu Živé titulky. Dostupná byla pouze na smartphonech Pixel 4, ale později se formou aktualizace dostala také na předchozí modely Pixel 2 a Pixel 3. Dle posledních dostupných informací se Google rozhodl tuto funkci dostat z mobilních zařízení také na počítače. Server TechDows objevil tuto funkci v budoucí verzi prohlížeče Chrome 84. Jedná se zatím pouze o sestavení Canary, tedy první veřejně vydanou testovací verzi. Než se nová funkce dostane do stabilního sestavení tedy nejspíš ještě nějaký čas potrvá, ale vzhledem k tomu, že se jedná o opravdu zásadní novinku, stojí za pozornost již nyní.

Live Captions umožní v reálném čase vytvářet titulky z mluvené řeči, a to ze všech videí přehrávaných v prohlížeči. Kromě toho se může jednat také o jiné multimediální soubory, třeba podcasty. Přepis titulků přináší řadu možností využití. Pokud chceme sledovat video s dialogy a nechceme rušit okolí, ale zároveň nemáme po ruce sluchátka, případně je z nějakých důvodů nemůžeme použít. V některých případech zase mohou být titulky stěžejní pro porozumění, což je typicky příklad cizích jazyků. A naprosto zásadní je potom nová funkce pro osoby se sluchovými vadami.

Live Captions využívají zdokonalenou technologii rozpoznávání hlasu vyvinutou Googlem, která je založena na strojovém učení. Všechny potřebné nástroje jsou přitom uloženy v prohlížeči, nedochází tedy k odesílání zvuku někam na vzdálené servery. Zdá se, že funkce je zatím v Chromu stále ještě ve velmi raném stádiu vývoje. Pokud máte nainstalovaný Chrome Canary 84.0.4136.2 nebo novější, můžete tuto zkušební funkci povolit na stránce chrome://flags a po restartování prohlížeče danou možnost aktivovat v menu Nastavení – Rozšířená nastavení – Usnadnění. Uživatelé ovšem varují, že po aktivaci většinou prohlížeč spadne.

Funkce by měla mít podobu tmavého boxu s možností přesouvání po obrazovce, kde se budou v reálném čase zobrazovat přepsané titulky. Live Captions budou dostupné v desktopovém Chromu pro Windows, macOS, Linux a Chrome OS. Připomeňme, že automatickou transkripci zvládne již nyní YouTube. Především v angličtině se jedná o poměrně spolehlivou funkci, i když kvalita výsledku závisí třeba na přízvuku mluvčího a dalších faktorech. V češtině je to potom s titulky o dost horší, ale vzhledem k použití umělé inteligence by se měly výsledky dál zlepšovat.

Ceny souvisejících / podobných produktů: