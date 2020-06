Chrome se zbaví nepříjemné drobnosti. Díky vývojáři z Microsoftu

Pokud čas od času používáte v Chromu funkci drag & drop, možná se vám stalo, že jste přetahovaný soubor omylem vložili přímo do otevřeného okna. Tím došlo k otevření souboru, HTML, PDF nebo třeba obrázku přímo v daném okně a zavření původní stránky. Taková nehoda může být o to nepříjemnější, pokud máte na stránce např. rozpracovaný formulář, takže přijdete o jeho obsah. Jak říká jedna československá filmová klasika, jde o „politováníhodné nedopatření, ke kterému dochází maximálně jednou za deset let“. Zrovna k němu ovšem ve chvíli, kdy je to nejvíce nepříjemné.

Naštěstí je na cestě řešení, které se objevilo v softwaru Chromium 85.0.4163.0. A uživatelé prohlížeče Chrome, kteří používají sestavení z kanálu Canary, již mohou novinku vyzkoušet. Potom bude pár týdnů trvat, než se dostane do stabilního Chromu, na který spoléhá naprostá většina uživatelů. A funkce se objeví také v novém prohlížeči Microsoft Edge. S jednoduchým řešením přišel vývojář s přezdívkou Ericlaw, který pracuje v Microsoftu, a to konkrétně právě na prohlížeči Edge. Nejnovější generace tohoto programu totiž používá také open-source jádro Chromium, proto vlastně Google a Microsoft přispívají nejen k vývoji vlastního, ale také konkurenčních prohlížečů. Chromium využívají i desítky menších prohlížečů, mezi které patří Opera, Torch, Vivaldi nebo ruský Yandex Browser.

A jak tedy bude možné používat funkci „drop to navigate“ po aktualizaci? Po vložení se soubor otevře v novém okně, což možná části uživatelů přidělá práci, ale mnoha jiným tato změna naopak ušetří starosti se ztraceným obsahem. Pokud bude chtít uživatel nahradit souborem jakoukoliv otevřenou stránku, může jej „upustit“ přímo na danou kartu na liště. O tom, která karta bude nahrazena, bude informovat bílá šipka. Vložením mezi karty se otevře nová karta na dané pozici, ve které se otevře přetahovaný soubor. Jak vývojář připomíná na svém blogu, stejný osud daleko dříve potkal i jinou funkci ve webových prohlížečích. Jedná se o návrat na předchozí stránku pomocí klávesy Backspace. I tato funkce sice mohla být pro leckoho užitečná, ale v případě nechtěného dotyku mohla způsobit nepříjemnosti.

Spolupráce Googlu a Microsoftu na jádru Chromium probíhá na pozadí krutého boje mezi prohlížeči Chrome a Edge. Obě společnosti se snaží přetáhnout uživatele od konkurence a mnohdy k tomu využívají reklamy. Google kupříkladu nedávno začal přidávat reklamu na svůj prohlížeč do e-mailových upozornění, které zasílá uživatelům Gmailu, pokud se někdo přihlásí k jejich účtu. V minulosti také Google,vnucoval svůj prohlížeč uživatelům Edge pomocí vyskakovacích oken ve vyhledávači, YouTube Dokumentech, Disku či jiných službách. Microsoft zase naopak pomocí lišty láká uživatele Chromu třeba v e-mailovém klientu Outlook nebo zobrazuje tip na Edge při vyhledávání názvu nestaženého konkurenčního prohlížeče ve Windows 10.

