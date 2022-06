Chystá se JUPITER, první evropský exascale superpočítač

Systém LUMI je po všech stránkách moderní, ovšem zatímco je na stejném hardwaru už založen superpočítač Frontier s výkonem 1,1 exaFLOPS, LUMI zůstává na 152 petaFLOPS. Můžeme jej ale vidět jako odrazový můstek k dalšímu evropskému superpočítači. Jde nám konkrétně o JUPITER (Joint Undertaking Pioneer for Innovative and Transformative Exascale Research), který bude instalován v superpočítačovém centru města Jülich západně od Kolína.

Na financování infrastruktury pro JUPITER, jeho hardware a instalaci se bude podílet EU s vyhrazenými 500 miliony eur, přičemž aktuálně se očekává, že systém bude zprovozněn nejdříve v roce 2024. Výkon JUPITERu bude využit pro výzkum v oblastech klimatických modelů, materiálového inženýrství, biologických simulací, udržitelné produkce energie, a to s využitím nejnovějších AI technologií.

Není také divu, že zatím nevíme, jaký hardware bude JUPITER tvořit. Je zřejmé, že vzhledem k zaměření na AI tu rozhodně nepůjde o procesory, které by měly především podílet na celkovém výkonu. Doprovodný obrázek ukazuje na využití GPU, zatímco "Universal Cluster" bude právě zřejmě procesorový. To ale neznamená, že tu také nebudou jiné akcelerátory založené třeba na FPGA. Ale to se prostě ukáže teprve časem.

Vypadá to ale také, že JUPITER si vezme příklad z hvězdicové architektury systému LUMI, čili je tu zřejmě opět šance pro AMD dodat potřebný hardware, nicméně za dva roky už může být situace odlišná, o čemž by nám letos mohly napovědět nové procesory Intel Sapphire Rapids a akcelerátory Ponte Vecchio.

Co jsme se ale o JUPITERu dozvěděli už nyní, to je předpokládaná spotřeba. Dnešní Frontier má mít průměrnou spotřebu 19 MW, přičemž jeho výkon sotva překročil hranici exaFLOPS, i když z jistého pohledu se 100 petaFLOPS navíc dá těžko označit slovem "sotva". Nicméně JUPITER by měl mít přinejhorším podobný výkon, ovšem už při průměrné spotřebě 15 MW. To ukazuje, že JUPITER asi využije alespoň zčásti novější hardware, než jaký mají pod kapotou LUMI či Frontier. Ostatně právě letos AMD uvede na trh už 5nm procesory a akcelerátory by na sebe neměly nechat dlouho čekat.