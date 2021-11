Chystané GeForce RTX 2060 12 GB jsou v dohledu

GeForce RTX 2060 12 GB by mohla být i odpovědí NVIDIE na slabší RDNA 2, a to konkrétně model Radeon RX 6600, jak ostatně ukazuje i test v Battlefield 2042, kde je stará RTX 2060 se 6 GB paměti na velice podobné úrovni jako nový Radeon. Pokud tak bude staronová GeForce RTX 2060 12 GB trošku vyladěna, mohla by se stát jeho důstojným soupeřem i se svým obstarožním Turingem, i když pochopitelně za cenu vyšší spotřeby.

Pokud přitom NVIDIA skutečně obnovila výrobu GPU TU106 ve větších měřítcích, anebo snad ještě může mít významné zásoby těchto čipů, mohlo by to znamenat, že desktopové karty GeForce RTX 3050 či jakékoliv s čipem GA107 vůbec nepřijdou na trh a zůstanou vyhrazeny pouze pro notebooky nebo profesionální karty.

NVIDIA GeForce RTX 2060 12 GB se dle záznamů EEC vrátí přinejmenším v podání firmy Gigabyte, ale ta velice pravděpodobně nebude sama. Nemělo by jít také jen o jednu verzi, i když samozřejmě víme, že ne vše, co je registrováno u EEC, se nakonec dostane na trh.

GV-N2060OC-12GD (Gigabyte 2060 12 GB Gaming OC)

(Gigabyte 2060 12 GB Gaming OC) GV-N2060D6-12GD (Gigabyte 2060 12 GB Gaming)

(Gigabyte 2060 12 GB Gaming) GV-N2060WF2OC-12GD (Gigabyte 2060 12 GB WindForce 2X OC)

(Gigabyte 2060 12 GB WindForce 2X OC) GV-N2060WF2-12GD (Gigabyte 2060 12 GB WindForce 2X)

RTX 2060 s 12 GB paměti tak pravděpodobně přijde asi dva roky po původní 6GB RTX 2060 a ještě déle po uvedení prvních Turingů na trh. NVIDII zde přitom nahrává i samotné AMD, jehož nový Radeon RX 6600 se nedá označit za výbornou kartu, která by dokázala nabídnout výrazně lepší výkon či poměr ceny a výkonu ve srovnání s její předchůdkyní, a to přitom mluvíme o doporučené ceně 329 USD, která se velice blíží částce 349 USD za Radeon RX 5700 a dá se říci, že obě tyto karty jsou na tom s cenou a výkonem prakticky stejně, což znamená, že z tohoto hlediska nenastal žádný pokrok.

To vše je ale na druhou stranu umožněno aktuální situací na trhu, čili i kdyby byly nové slabší Radeony mnohem lepší, pro starý low-endový RTX Turing by se i tak našlo místo. NVIDIA GeForce RTX 2060 12 GB by se měla dostat na trh 7. prosince, anebo možná až v lednu, uvidíme.

Ceny souvisejících / podobných produktů: