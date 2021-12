Čína chce dohlížet na metaverse a NFT

Už víme, že Číně moc nevoní kryptoměny a ty v zemi v podstatě musely skončit. Na růžích ale nemají ustláno ani technologie související s metaverse nebo NFT. Gou Wenjun z jednotky bojující proti praní špinavých peněz z Čínské lidové banky se kriticky vyjádřil na další nově objevující se technologie a jejich rizika. Konkrétně jde o samotný koncept metaverse, ale také třeba NFT. Zmínil, že lidé mohou NFT používat ke zvýšení svého soukromí a zhodnocení bohatství, mohou ale také usnadnit mnoho ilegální činnosti a praní špinavých peněz.





Proto je zde tendence zvýšit dohled nad těmito technologiemi, zvýšit jejich transparentnost a vytvořit nové pracovní rámce ohledně nakládání s nimi. Jedním z návrhů je, aby byly více monitorovány a lépe analyzovány všechny transakce s digitálními aktivy. Jakákoli konverze kryptoměn na klasickou měnu by měla autentizovat oba účastníky transakce a zjistit jejich skutečná jména. To sice nezajistí monitorování transakcí ve světě NFT (dokud neproběhne směna na klasickou měnu), ale i toto by banka jistě ráda monitorovala a chtěla by zavést nějaký systém sledování digitálních tokenů. Nabízí se rovněž algoritmy umělé inteligence, strojového učení a např. monitorování účtů, které obchodují s podezřelými adresami.

Zajímavý bude další vývoj i proto, že někteří čínští giganti už s NFT koketují. Tencent vytvořil platformu pro obchodování s NFT v srpnu a Alibaba začala už dokonce v červnu. Obě firmy ale pro jistotu tyto systémy nevedou jako trhy s NFT, což je "nebezpečné" označení, ale jako digitální sběratelské předměty.

