Čína pod tlakem USA skupuje starší vybavení továren pro výrobu čipů

Dle Nikkei Asia se to týká především japonského sekundárního trhu s vybavením pro továrny na výrobu počítačových čipů, kde pociťují velký zájem čínských firem a dle místních dealerů se kvůli tomu oproti minulému roku zvedla cena zboží v průměru o 20 procent a co se týče přímo litografických strojů, jejich cena se údajně v posledním roce až ztrojnásobila.

Čínské firmy jako SMIC přitom hledají novou výbavu z druhé ruky právě proto, že na tu se pochopitelně nevztahují americké sankce, které znemožnily dodávky nových strojů. Zdroj z Mitsubishi UFJ Lease & Finance tak uvádí, že téměř devadesát procent použité výbavy pro továrny na výrobu čipů nyní proudí do Číny, přičemž se třeba za 100 milionů jenů (cca 20 milionů korun) prodávají i stroje, které byly ještě nedávno v podstatě bezcenné.

Některé takto pořízené stroje jsou ihned použity ve výrobě, což je pochopitelné vzhledem k aktuálnímu celosvětovému nedostatku výrobních kapacit, ovšem značná část je prý skupována prostě jen pro případ, že by v budoucnu ještě mohly být užitečné, v čemž se jasně odráží vysoká míra nejistoty mezi čínskými firmami. O to se ale prodejci v Japonsku pochopitelně moc nestarají. Ti jsou velice rádi, že mohou nyní slušně prodat i to, z čeho by byl jinak zakrátko už jen šrot.

Pochopitelně také nepůjde jen o Japonsko. Server Bloomberg už dříve uvedl, že čínské firmy už stačily utratit kolem 32 miliard dolarů za výbavu zakoupenou i v Jižní Koreji, na Tchaj-wanu i jinde a zájem nehasne.

Čína má přitom jeden velký a dobře známý cíl, a to soběstačnost ve výrobě čipů i výsledných zařízení. Proto se v ní začaly už dříve budovat provozy pro výrobu pamětí různého typu a firmy jako SMIC začaly mohutně investovat do rozvoje výrobních technologií a měly ambice dohnat i světové velikány. Jenomže to vypadá, že složité vztahy s USA nyní tyto snahy velice úspěšně hatí a "černá listina" opravdu funguje, neboť pro západní výrobní zařízení Čína nemá svou alternativu.

Ceny souvisejících / podobných produktů: