Číňané chtějí chytré počítače na kolech, Němci zde se svými EV paběrkují

Mnozí vzpomínají na "staré dobré časy", to je ale nevrátí a lpění na tom, co fungovalo kdysi, může přinést budoucí problémy. Spousta tradičních výrobců v minulosti zaspala nástup nových technologií a můžeme vzpomenout např. na Kodak ve fotografii nebo Nokii v telefonech. Něco podobného hrozí i tradičním automobilkám, které jsou v elektromobilitě a propojování auty s IT poměrně opatrné. Zatímco u nás to pro ně ještě neznamená problém, v Číně, která měla být pro evropské firmy obrovským odbytištěm, to potíž je. A ne malá. Není to tak dávno, co vyšlo najevo, že se svými elektromobily tu má problém Volkswagen , který prodával jen desetinu plánovaného množství. Důvodem bylo především to, že auta nejsou dostatečně chytrá.