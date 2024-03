Čínské 8jádro Zhaoxin KX-7000 se sice hodně zlepšilo, ale stále nemá na Core i3-10100F

Zhaoxin novou řadu svých procesorů KX-7000. Ta má dle výrobce zvýšit výkon až dvojnásobně, to by ale nemuselo být až tak nemožné dosáhnout, uvážíme-li, že výkon předchůdce byl opravdu tristní. Máme tu 8 jader a 8 vláken (tedy bez Hyper-Threadingu), k dispozici je nadále 4 MB L2 cache, nicméně dostalo se konečně na přítomnost L3 cache, která u předchůdce úplně chyběla. Novinka má v této cache paměti slušných 32 MB. Základní model by měl mít takt 3,0 GHz s Boostem na 3,6 GHz, výkonnější pak 3,2 GHz, resp. 3,7 GHz. Nyní se v testu ukázal slabší z modelů, který ale boostoval jen na 3,3 GHz.

Výsledky jsou proti minulé generaci opravdu výrazně lepší. 8jádrový model Zhaoxin KX-6780A s frekvencí 2,7 GHz měl v benchmarku Geekbench 6 jen 344 bodů v single-core testu, zatímco novinka s 823 body tak nabídne o 139 % vyšší výkon. Také v multi-core testu šel výkon výrazně nahoru, a to z 1873 bodů na výsledných 3813 bodů. To máme 104 % navíc, takže výrobce nelhal a výkon opravdu vzrostl 2násobně, alespoň co se tohoto benchmarku týče.

Potíž je ale v tom, když ho začneme srovnávat s low-endovými procesory jiných značek. Vzít můžeme např. dnes už docela starý Intel Core i3-10100F se 4 jádry a 8 vlákny, přičemž max. frekvence činí 4,3 GHz. Tento letitý Intel má totiž 1437 bodů v single-core testu, takže nový čínský procesor stále překonává o výrazných 75 %. Ve víceláknovém testu už to není tak výrazné, zde se projevuje síla plných jader čínského CPU, zatímco Intel spoléhá na Hyper-Threading. I tak ale se 4450 body překonává KX-7000 o skoro 17 %.

Nezodpovězenou otázkou ale je, nakolik se o to zasazuje architektura a IPC procesorů a nakolik nižší takty. Na tohle neznáme přesnou odpověď. Nicméně, pokud si zkusíme jen teoretizovat, postavit je na stejnou frekvenci (a předpokládat, že výkon v benchmarku poroste lineárně s frekvencí), pak by se na taktu max. 4,3 GHz dal čekat výkon okolo 1050-1100 bodů v ST a necelých 5000 bodů v MT. I tak by při stejné frekvenci vykazoval zhruba o 25 % nižší výkon (tedy o tolik nižší IPC), byl by už ale výkonnější v HT díky plnohodnotným jádrům. Jak vidno, je potřeba přitlačit jak na dalším vývoji architektury, tak i na frekvencích.