Čínské úřady jsou obviněny ze zneužití COVID trackeru proti protestujícím

Vice a The New York Times informují o případech, kdy se aplikace určené k jednoduché identifikaci nakažených a potenciálně nakažených osob v Číně chovaly až příliš podezřele. Začalo to případy stovek lidí, kteří se nemohli dostat ke svým úsporám uložených v regionálních bankách, jež se právě staly předmětem vyšetřování. Někteří z nich se pak rozhodli vydat se na protest do města Čeng-čou, ovšem ještě než mohl tento protest začít, lidem začaly červenat jejich COVID-19 trackery v telefonech, a to prý bez ohledu na to, zda byli či nebyli vystaveni nákaze nebo snad sami nakaženi.

The New York Times mluví o konkrétním muži, kterému zčervenal kód na cestě vlakem do Čeng-čou, kde byl zastaven policií, izolován na 12 hodin, poté vyvezen z města a poté mu kód opět zezelenal. Vice zase popisuje případ, kdy kód zčervenal ihned po koupi lístku do Čeng-čou s tím, že tato osoba v předvečer své plánované cesty prošla testem na COVID-19 bez potíží.

Samozřejmě nelze s jistotou tvrdit, že trackery byly skutečně použity proti potenciálním protestujícím, ale pokud byly, ukazuje to na skutečně propracovaný systém sledování osob. Úřady by v takovém případě totiž musely mít informace o tom, že jde o osoby s jistým záměrem, aby je rozlišily od běžných cestujících. Ale pokud to zjistily, další postup už je zřejmý.





Čínská aplikace sledující pohyb (potenciálně) nakažených je totiž spojena se službou Alipay, čili lze snadno zjistit, kde a za co osoba se zeleným, žlutým či červeným kódem platí. Právě žlutý a červený kód přitom omezuje čínské občany v jejich cestách a jde o informace, které jsou už od začátku sdíleny s úřady. Už dříve tak bylo zřejmé, že takový systém se dá velice snadno zneužít pro řízení mobility obyvatel, pokud si to autority budou přát. Co tu zbývá, je tak už jen počáteční identifikace těch osob, které je třeba takto postihnout, k čemuž už mohou posloužit kamery s funkcí rozpoznávání obličeje, sledování sociálních sítí a sdílení pozice telefonu v rámci pozemní sítě.

Tentokrát šlo přitom o plánovaný protest, jejž se měly účastnit přinejmenším stovky lidí a zhruba dvěma stům bylo dle Vice znemožněno odcestovat na místo určení.