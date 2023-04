Čínský Loongson prezentoval 32jádrový serverový procesor 3D3500

V Číně vyvíjí své vlastní procesory a máme tu společnost Loongson Technology, která prezentovala prototyp serverového procesoru 3D5000. Tato novinka používá chipletovou technologii, kdy jsou spojeny dva chiplety založené na 16jádrových CPU 3C5000. Výsledkem je tak 32jádrový serverový procesor (32 jader LA464). K dispozici je 64 MB sdílené L3 cache, 8kanálový řadič pamětí DDR4-3200 ECC a podporuje sběrnici HyperTransport pro připojení více takových procesorů do jednoho systému. Díky 5 spojením HT je možné takto spojovat procesory do 2socketových i 4socketových stanic a dostat tak servery s až 128 jádry.



Procesory jsou určeny do patice LGA-4129 a jejich rozměry činí 75,4×58,8×7,1 mm. Typická spotřeba nového procesoru by dle výrobce měla být okolo 150 W při frekvenci 2,0 GHz, TDP při tomto taktu nicméně dosahuje hodnoty 300 W. Společnost Loongson tvrdí, že novinka dosahuje v benchmarku SPEC CPU 2006 výkon okolo 425 bodů v 32jádrové konfiguraci (jeden socket s jedním CPU), ve dvousocketové konfiguraci (2×32 jader) pak dosahuje okolo 800 bodů. Pro srovnání, 2×32jádrový EPYC 7601 (z roku 2017) s taktem 2,2 GHz dosahuje v tomto benchmarku výkonu okolo 1800 bodů , čemuž by se teprve začalo blížit 4socketové řešení se 128 jádry, tam jde zhruba o 1500 bodů.