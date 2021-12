Čínský Yutu-2 se na Měsíci blíží k záhadnému zdánlivě krychlovitému objektu

Historie průzkumu vesmíru je plná záhadných objektů, z nichž nejslavnější je asi tvář na Marsu, respektive kopcovitý útvar, který jako tvář jen vypadal díky nízkému rozlišení a zrovna vhodnému úhlu dopadajícího světla.

Ze stejného soudku tu máme útvar, který nám může připomenout populární podobu mimozemšťana s velkýma mandlovitýma očima, ale ve všech případech samozřejmě nejde o nic jiného než o náhodné uskupení, které podněcuje naši představivost a přirozenou snahu hledat všude a ve všem obličeje či obecně podobu s něčím známým.

V tomto případě jde o trošku něco jiného, a sice o objekt na Měsíci v oblasti, kde se pohybuje čínský rover Yutu-2. Vypadá to jako krychlovitý útvar daleko na horizontu, ovšem ve skutečnosti asi půjde o skalní útvar vzdálený jen cca 80 metrů

Yutu-2 by se nyní už měl pohybovat u svého nového cíle, přičemž my ještě nemáme k dispozici nové snímky, které by ukázaly, o co jde. Čínská vesmírná agentura nás tak trošku napíná, takže se zatím můžeme podívat na to, co rover pravděpodobně objeví.

Mohl by totiž dojet k útvaru, který byl vyfocen před řadou let v rámci mise Chang'e-3. I tyto skály by vzhledem ke svému tvaru mohly z vhodného úhlu v nízkém rozlišení a detailech připadat jako krychle.

z mise Chang'e-3

Ani tentokrát tak nepůjde o Kvejgáry, Borgy nebo snad dokonce stavbu nacistů jezdících po odvrácené straně Měsíce na dinosaurech, ale i tak to bude zajímavý objekt. Může totiž jít o dávný kus horniny vyvržení při dopadu asteroidu, ale uvidíme, a to snad už brzy.



