Čínští výrobci v červenci dodali rekordních 31,6 miliard čipů

Southern China Morning Post nám tak přináší nová čísla týkající se výroby čipů v ČLR, čili v nich bez ohledu na politiku či geografii pochopitelně není zahrnut Tchaj-wan, s nímž by celá Čína byla naprosto jasnou celosvětovou jedničkou.

V červenci se v čínských továrnách vyrobilo na 31,6 miliard čipů, což představuje mírný nárůst oproti 30,8 mld. v červnu a 29,9 mld. v květnu a za celý tento rok to zatím dělá 203,6 mld. čipů (v průměru 29,09 mld. na měsíc).

Pokud jde ovšem o meziroční srovnání, pak mezi červencem tohoto a předchozího roku panuje rozdíl 41,3 % a pokud jde o období mezi lednem a červencem, jde dokonce o 47,3 %. To naznačuje, že Čínští výrobci už rozšiřují své kapacity mírnějším tempem, než tomu bylo na začátku tohoto roku. Na tom se jistě podílí i ten fakt, že nejvýznamnější čínský výrobce čipů (SMIC) už řadu měsíců figuruje na černé listině USA, a tak nemůže počítat s podporou amerických firem či jejich produkty, což mimo jiné způsobilo, že 7nm proces této firmy je dosud v podstatě bezvýznamný.

V Číně také v tomto období probíhají velké změny v celém průmyslu, kde dosud figuruje obrovský počet firem zabývajících se vývojem či výrobou čipů. Čínská vláda se rozhodla vybrané firmy přímo podporovat, a to konkrétně právě i SMIC, Hua Hong či Rongxin Semiconductor, což má za následek jednak to, že takové společnosti se dostávají do hledáčku Američanů, ale také to, že požírají menší firmy, které už nedokáží konkurovat, přičemž takové dříve spíše jen zbankrotovaly.

V poslední době právě Rongxin koupil v přepočtu za 260 mil. USD nedokončenou továrnu od Huaian Imaging Device Manufacturer Corporation (HiDM), jejíž projekt doplatil jako řada jiných na nedostatek financí a takových je v Číně více. Nyní tak našel svého kupce a dle šanghajské analytické společnosti ICWise to může nastartovat další podobné akvizice dříve zkrachovalých polovodičových projektů, které byly uloženy k ledu.



Vedle toho svou novou továrnu dokončil také Richard Chang, zakladatel firmy SMIC, který si tak vytvořil novou firmu SiEn Integrated Circuits Co. a nedávno začal vyrábět na 200mm waferech a už také testuje linku pro 300mm wafery. Jde samozřejmě o dávno vyspělé výrobní procesy, ale právě i těch se dnes nedostává napříč celým průmyslem.

