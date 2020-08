ClockTuner for Ryzen vymačká extra výkon ze Zen 2 při snížené spotřebě

ClockTuner for Ryzen (CTR) však bude určen pouze pro ty, kteří mají ve svém PC moderní 7nm procesor generace Zen 2 (CPU Ryzen 3000), přičemž má využívat čipletový design těchto modelů. To znamená, že majitelé první či druhé generace CPU Ryzen mají smůlu a zajímat se nemusí také majitelé APU Ryzen, neboť to jsou také monolity. CTR ale podporuje také moderní Threadrippery a měl by být dle autora kompatibilní i s budoucími procesory Vermeer (Zen 3), které umožní individuální ladění jader včetně jejich napětí.

Software si už mohl vyzkoušet třeba známý YouTuber Linus , ovšem finální verze ještě není k dispozici. Ovšem až bude, tak si ji stáhneme zdarma a nebudeme muset nic nastavovat, neboť běžný uživatel si vystačí s tlačítky start a stop. A co vůbec CTR dělá?

ClockTuner for Ryzen má za úkol detekovat, který z CCX v procesoru je nejkvalitnější a nejstabilnější. CCX jsou čtyřjádrové komplexy s vlastní L3 cache a v každém čipletu jsou maximálně dva, a to pochopitelně ne nutně se všemi jádry v aktivním stavu. Lze si tak představit, že v případě Zen 3 už software CTR nebude fungovat na úrovni CCX, ale s jednotlivými jádry.

Software tak detekuje možnosti jednotlivých CCX, a to pomocí testů s využitím Prime95 a různého nastavení frekvencí a napětí. Nabídne nám také výchozí otestování výkonu pomocí Cinebench R20, které pak porovná s tím, co bylo dosaženo laděním procesoru. Veškeré funkce pro šetření energií a jiné přitom mají zůstat netknuty a software má také pracovat nezávisle na použité základní desce, a to i na těch, které samy o sobě neumožňují úpravy na úrovni CCX.

A nejde pouze o výkon, čili přetaktování, ale o nalezení co nejlepšího poměru mezi výkonem a spotřebou. Čili dle autora, který použil při testech své procesory Ryzen 9 3900X a Ryzen Threadripper 3960X, bylo v případě prvního jmenovaného dosaženo navýšení výkonu o 6,5 % při snížení spotřeby o 9 % a z Threadripperu pak software vymačkal o 5,3 % vyšší výkon při snížení spotřeby o 4,2 %. Takovéto ladění rozhodně má smysl, ale ještě si počkejme na to, co přinese v jiných testech či zátěži než v Cinebench. To bychom měli vidět příští měsíc, kdy CTR má přijít v konečné verzi.

