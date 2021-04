CM MasterCase EG200: externí GPU ve stylu dodělej si sám

Cooler Master MasterCase EG200 pochopitelně nemůže být jen prázdná skříň, neboť tu je zapotřebí nestandardní hardware, a to především vhodná základní deska, skrz niž se grafická karta napojí k počítači a také napájecí zdroj. Ve skutečnosti to jediné, co k EG200 nedostaneme, je právě to nejdůležitější, čili samotná grafika.

Jde tak o běžnou externí grafiku, ovšem v barebone provedení, přičemž instalaci zvládne každý, kdo někdy v životě alespoň viděl šroubovák a ví, že karta patří do slotu a je nutno k ní připojit dodatečné napájení.





Jako obvykle tu máme coby hlavní rozhraní Thunderbolt 3 s propustností 40 Gb/s (odpovídá PCIe 3.0 x4), přičemž přes stejný kabel může být napojený notebook napájen až 60 W. Máme tu také integrovaný stojan pro notebook, který můžeme postavit kolmo k pravé bočnici skříně. Pod odklopitelným čelem skříně zase máme pozici pro jedno 2,5" či 3,5" zařízení s rozhraním SATA.

Grafická (či jiná) karta může mít rozměry 325 x 54 x 141 mm a připraven je pro ni 550W zdroj Cooler Master V Gold SFX (1x 24 pin, 2x 6+2 pin PCI-e, 1x SATA power). Na zadním panelu skříně nalezneme tři USB 3.2 Gen 1 Type-A a tím to bohužel hasne. Skříň není vybavena Ethernetem, který by se zde hodil, takže bude nutné se připojovat k síti pomocí samotného notebooku. A vypadá to také, že ani USB rozhraní nebude obsluhováno přes Thunderbolt, neboť tu máme také vstupní port Micro-B 3.2 Gen 1.

Celkové rozměry skříně jsou 383 x 140 x 208 mm a chlazení zajistí jeden vrchní 92mm ventilátor s otáčkami až 2600 RPM.





