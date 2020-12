Co prozradí BIOSy o chystaném Radeonu RX 6700 XT?

Právě Patrick Schur poslal Igoru Wallosskovi kopie BIOSů z různých nereferenčních modelů karet Radeon RX 6700 XT, které mají nastoupit na trh už během ledna s GPU Navi 22.

Nové informace nám potvrzují to, co se o RX 6700 XT šuškalo doposud, a to konkrétně z hlediska napájení. Nedozvídáme se ale bohužel nic o tom, čí BIOSy Igor pitval, nicméně omezení pracovních taktů na 2950 MHz by mělo platit pro všechny verze. Tato hodnota se mimochodem nachází akorát mezi tím, co umožní RX 6800 XT (2,8 GHz) a RX 6900 XT (3 GHz). Samozřejmě ale nejde o takt, který by se dal očekávat od běžně provozované karty. Jde o limit, který (zatím) nelze překročit a jako takový zajímá spíše jen profesionální overclockery. Na prvním obrázku vpravo je hodnota 2854 MHz, která platila pro konkrétní nejmenovanou kartu, nicméně nejzazší limit je skutečně 2950 MHz.

Dalo by se z toho ale usuzovat, že reálné takty karty RX 6700 XT budou také mezi výše uvedenými modely s čipy Navi 21 XT a XTX, ale to teprve uvidíme.

Pokud jde o limit spotřeby objevily se dvě hodnoty ve dvou BIOSech, které se poměrně výrazně liší: 186 a 211 W. První by se mohla týkat referenčního nebo jen velice mírně přetaktovaného Radeonu a druhá už výrazně přetaktované verze. Tyto hodnoty ale stejně jako v případě ostatních Radeonů, které jsou již na trhu, nejspíše nebudou odpovídat reálné spotřebě karty, která bude spíše o něco vyšší. Radeon RX 6800 také ukazuje 186 W v BIOSu, ačkoliv má skutečné TGP 203 W, jak uvádí Igor Wallossek.

Nakonec se můžeme podívat na údaje o chlazení, kde první model (vlevo) má limit otáček ventilátoru 2300 RPM a cílovou teplotu 80 °C, zatímco v druhém případě jde o 1700 RPM a povolených až 95 °C. Ukazuje to na výrazně odlišné preference výrobců karet s ohledem na hlučnost provozu a teploty, přičemž právě údaje uvedené vpravo odpovídají tomu, co se v této době obecně používá.



Především je ale z toho všeho zřejmé, že Radeony RX 6700 (XT) už jsou opravdu chystány a jejich lednové vypuštění na trh vypadá velice pravděpodobně.

