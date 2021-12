Co s nepotřebným M.2 slotem? Nabízí se 10Gb/s Ethernet

Mnohým uživatelům bude bohatě stačit jedno výkonné SSD v podobě karty M.2, aby zbytek potřebného úložného prostoru nechali na 2,5" SSD, 3,5" HDD, případně domácím NAS nebo cloudu. Pokud ale někdo ocení spíše velice rychlý Ethernet, jaký dnešní základní desky pro běžná PC zpravidla nenabízí, je tu i adaptér Innodisk EGPL-T101 s 10GbE. Je ovšem pravda, že dnes už se pomalu stává standardem (bohužel ale spíše jen na základních deskách) 2,5GbE, takže ledy se konečně hýbají.

Komu tak dnes běžná výbava desek nestačí a rád by si pořídil výkonnější síť, přičemž nechce do PC zapojovat další klasickou kartu (nebo nemá tu možnost), je tu EGPL-T101 , čili kartička do slotu M.2 2280, který by měl ideálně nabídnout rozhraní PCIe 3.0 s dvěma linkami, ale modul si vystačí i s PCIe 2.0 x1, ale to bude mít samozřejmě dopady na datovou propustnost.

Do této kartičky si pak pomocí stíněného kabelu zapojíme malou dceřinou desku, která nese v podstatě jen port RJ-45, ale z popisu celého produktu to nevypadá, že bychom dostali ještě něco. Tento port totiž bude třeba někam umístit, k čemuž by se hodila třeba příslušně upravená záslepka, ale tu na produktových stránkách nevidíme, ale zato najdeme poznámku, že jde o "industrial design", čili o produkt určený spíše výrobcům počítačů než koncovým zákazníkům.

Innodisk EGPL-T101 je založen na obvyklém kontroleru Marvell AQtion (nejspíše AQC107) stejně jako například karta ASUS XG-C100C a podporuje 10G/5G/2,5G/1000M/100M/10M LAN, přičemž pro 10Gb/s propustnost mu postačí kabely Cat6/Cat6A. Maximální spotřeba činí 2,5 W, čili malý pasiv by měl stačit. Zda se ale EGPL-T101 objeví i na volném trhu a kolik bude stát, to se zatím nedozvíme. Kdežto právě zmíněná karta XG-C100C je dostupná u nás již dávno, a to za cca 2500 Kč s daní.

