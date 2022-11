Coca-Cola poráží Pepsi: její elektrické trucky Renault už jezdí, na Teslu se čeká

Na tahač Tesla Semi čekáme už několik let. Dočkat bychom se měli už za pár dní, konkrétně 1. prosince. Tehdy by mělo být dodáno prvních 15 tahačů společnosti Pepsi. Tesla se navíc chlubí tím, že dokončili testovací jízdu s naloženým vozem o celkové hmotnosti 81 tisíc liber (36,8 tuny) a ujeli s ním udávaných 500 mil (805 km). Tato verze by měla stát 180 tisíc USD, což je s ohledem na obvyklou cenu naftových tahačů konkurenceschopná částka. Jenže zdaleka není první, kdo nabídne elektrické nákladní vozy na trhu. Ty už existují a prodávají se, přičemž Tesla je nyní terčem posměchu konkurenční společnosti Coca-Cola, která před pár dny nasadila do provozu elektrické vozy od Renaultu (D E-Tech a D Wide E-Tech).

Stalo se tak v Antverpách v Belgii, kde bylo nasazeno 5 těchto vozů. V případě Renaultu ale nejde o přímou konkurenci Tesly, neboť jde jen o rozvážkové vozy, které se s dojezdem ani vzdáleně nemohou měřit s Teslou. Jde totiž jen o tzv. "poslední míli", kde Coca-Cola tvrdí, že její vozy najezdí okolo 150 km denně. Nákladní vozy tak mají dojezd 200 km, což by sice většinou mělo stačit, ale dle mého názoru je to poměrně malá rezerva. Podle firmy by elektrické vozy s tímto dojezdem mohly být nasazeny na 40 % rozvozů, které provádí. Vozy se mají nabíjet v průběhu noci elektřinou z obnovitelných zdrojů, kterou si vyrábí samo depo. Další 25 nákladních aut má být dodáno do Gentu a Chaudfontaine.



Vozy mají kamery pokrývající 360° okolí vozu pro eliminaci jakýchkoli slepých úhlů, reproduktor pro varování chodcům a cyklistům a více prosklené dveře na straně spolujezdce pro lepší přehled o situaci na pravé straně. Tesla nicméně stále překoná Renault v případě těžkých elektrických nákladních vozů E-Tech T a E-Tech C. Ty totiž Renault uvede do výroby a prodeje až koncem příštího roku 2023 a vyrábět se budou v Bourg-en-Bresse ve Francii.