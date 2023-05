Coinbase zažalováno za neoprávněné ukládání biometrických dat uživatelů

Soukromí a ochrana dat uživatelů jsou v posledních letech velkým tématem. Míchá se do toho i legislativa, kdy mohou jít jednotlivé zákony částečně i proti sobě a je potřeba procesy nastavit správně tak, aby vyhovovaly oběma. To je i případ společnosti Coinbase, na kterou byla podána hromadná žaloba ve státě Illinois za porušování ochrany dat svých uživatelů. Podle ní neoprávněně nakládá s biometrickými daty svých uživatelů, které ale podle jiných nařízení musí vyžadovat. Porušuje tak zákon Biometric Information Privacy Act (BIPA), když se snaží vyhovět nařízením ohledně Know Your Customer (KYC). To ale neznamená, že by nešlo vyhovět oběma zároveň, a právě na to tato žaloba upozorňuje.

Vyhovění KYC vyžaduje biometrické ověření totožnosti uživatele, zpravidla jeho fotografii a snímek průkazu identity. Problémem však je (a tady naráží na BIPA), že Coinbase své uživatele nepožádalo o souhlas s pořízením biometrických dat, neuvedlo řádně důvod toho, proč je vlastně chce, jak dlouho budou uložena a jak budou tato data po vytvoření nového účtu u platformy zničena. Dále zmiňuje, že Coinbase z takto uložených dat dále profituje. Žaloba požaduje odškodnění 5000 USD v případě, že se prokáže úmyslné obcházení BIPA, nebo 1000 USD, když se úmysl neprokáže. Žaloba zastupuje přes 100 lidí.