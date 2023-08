CoinGecko: Vytěžit 1 BTC v Itálii stojí 208 tisíc USD, v Libanonu 783krát levněji. Není to pravda

Nová zpráva od CoinGecko se věnuje nákladům na těžbu kryptoměny Bitcoin v různých zemích po celém světě, a to v domácích podmínkách. Tohle je pochopitelně velmi variabilní údaj, neboť hodně záleží na konkrétní ceně elektřiny v dané domácnosti, ale také na konkrétním těžebním hardwaru. Podle výsledku zprávy je nejhorší zemí pro těžbu Bitcoinu Itálie, kde vytěžení jednoho BTC vyjde v elektřině na 208,56 tisíc USD. Vzhledem k tomu, že jeden BTC má hodnotu asi 26,2 tisíc USD, jde o naprosto nevýhodnou záležitost. V podstatě na zisk 1 BTC je potřeba spotřebovat elektřinu v hodnotě 8 BTC, takže by takový uživatel byl v minusu 7 Bitcoinů. Hodně prodělečné. Na jeden Bitcoin je podle zprávy potřeba zhruba 266 MWh elektrické energie.



V nejhorším Top 10 jsou v podstatě téměř jen evropské země, následuje Rakousko (184,4 tisíc USD) a Belgie (172,4 tisíc USD), dále tu máme Dánsko, Německo, Irsko, Litvu, Nizozemí, Velkou Británii a desítku uzavírá první neevropská země, Kajmanské ostrovy s částkou 128,2 tisíc USD na těžbu 1 BTC. I zde je poměr stále šílených 1:5. Celosvětový průměr na vytěžení jednoho Bitcoinu činí 46,29 tisíc USD.

Zajímavostí je to, že v Asii je tento průměr 20,64 tisíc USD, takže tam by se těžba už vyplatila. Problém je v tom, že vytěžení jednoho BTC odpovídá spotřebě běžné domácnosti za vyšší jednotky let tam, kde je spotřeba extrémně vysoká (např. v USA s využitím klimatizací, příp. i nabíjením elektromobilu), u nás bychom hovořili dokonce o vyšších desítkách let. Ostatně pokud by těžební hardware měl spotřebu např. 1 kW (1000 W), na 266 MWh by bylo potřeba, aby byl v provozu 266 tisíc hodin, což je 11 tisíc dní, resp. 30 let. S Antminerem S19 XP Hydro se spotřebou 5,3 kW by to bylo 40,3 tisíc hodin (4,6 roku) a zvládl by to s 214 MWh.



Celosvětově se domácí těžba (a to bez započítání ceny hardwaru) vyplatí jen v 65 zemích na světě. V Evropě je takových zemí jen 5, Jižní Amerika a Karibik přidávají dalších 8, v Africe je to už 18 a nejvíce jich je v Asii, tam jde o 34 zemí. Nejlevnější je to dle zprávy v Libanonu, kde jde podle zprávy jen o pouhých 266 USD na vytěžení jednoho BTC. Tam totiž 1 kWh dle zprávy vycházela na 0,001 USD (0,1 centu, tedy 0,02 Kč) za kWh. Problém je v tom, že některé zdroje o cenách elektřiny hovoří o dolarech, jiné o centech, a tak nám pro Libanon vychází 100násobný rozdíl. Např. na GlobalPetrolPrices se pro Libanon uvádí 0,001 USD, ale Reuters hovoří o 10 centech, tedy 0,1 USD.