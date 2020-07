Colorful nabízí dvě levné desky s B550

Nové desky společnosti Colorful se tak mohou zařadit po bok modelů jako Asus PRIME B550M-A nebo ASRock B550 Phantom Gaming 4. Jedná se konkrétně o desky Colorful CVN B550M Gaming Frozen V14 a B550M Gaming Pro V14, které obě přichází s formátem Micro ATX a jde o dva velice podobné modely.

Colorful CVN B550M Gaming Frozen V14 rozeznáme od druhého modelu snadno díky jejímu bílému PCB, ale spíše by nás mělo zajímat to, díky čemu si B550M Gaming Pro V14 vysloužila označení Pro. Na první pohled to totiž nevypadá, že by tu byl rozdíl v hlavní výbavě, ale jeden rozdíl nás ihned udeří do očí. Bílá verze desky má totiž dle webu výrobce aktivní chlazení čipové sady a potažmo i hlavního slotu M.2 či jeho pasivu, ovšem ukazuje se, že jde ve skutečnosti o desku s čipsetem X570, čili o špatnou sadu snímků. Model CVN B550M Gaming Frozen V14 by ve skutečnosti aktivní chlazení mít neměl.