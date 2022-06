Colorful uvádí AIO desktopové herní PC s Core i7 a RTX 3060

Samostatná grafika v počítači AIO je dnes doménou spíše firmy Apple. Máme tu ale také systémy HP ENVY vybavené i RTX 3080, které jsou ale velice drahé, ale že by v této oblasti existovala bohatá nabídka, to se vůbec nedá říci. Společnost Colorful se tak zřejmě snaží vyplnit mezeru na trhu pomocí svého All-in-One herního PC, které spatřil server VideoCardz

Jak ukazuje už první obrázek, základem tohoto stroje se stává duo Core i7-12700H a GeForce RTX 3060, která bude pravděpodobně stejně jako procesor v mobilním provedení. Tento hardware bude umístěn do samotného stojanu, na němž je připevněn monitor, čili nejde o klasické provedení, kdy je hardware pod krytem monitoru. Design se dá přitom označit do jisté míry za industriální a vypadá jako z dílny firmy Lenovo.





Core i7-12700H je 45W verze mobilního Alder Lake vybavená 6 výkonnými a 8 slabšími jádry, přičemž o použité GeForce RTX 3060 nevíme zatím vůbec nic. Může jít totiž o různé verze lišící se svým TBP, a tedy i výkonem, a to velice výrazně vzhledem k rozsahu 60 až 115 W. Dalo by se ale předpokládat, že ve stolním PC, kde není třeba příliš řešit otázku napájení a také jsou tu lepší možnosti ohledně chlazení, si výrobce mohl vybrat spíše výkonnější verzi. To by tak ukazovalo spíše na 115W verzi.

Jinak ale zatím není k dispozici nic krom samotných snímků, takže i co se týče úhlopříčky monitoru, můžeme leda hádat. Pouhých 24 palců ale asi mít nebude a vypadá to na něco většího, a to možná obligátní 27 palců s rozlišením Full HD.