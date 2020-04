Comet Lake-H jsou tu, co nabízí oproti předchozí generaci?

V úterý jsme se podívali na testy procesoru Ryzen 9 4900HS proti tehdy dostupným procesorům Intel, jenomže není je tu již nová generace, a sice Intel Comet Lake-H, která chce nabídnout to nejlepší, co se dalo vymáčknout ze 14nm procesu.

Máme tu tak celkem až osm fyzických jader dosahujících taktu až 5,3 GHz, takže je zřejmé, že desktopové Comet Lake-S opravdu dosáhnout přinejmenším stejného taktu a možná že Intel nabídne i vyšší, ale uvidíme.

TVB - Thermal Velocity Boost





Dle základních specifikací se toho opravdu moc nezměnilo a v případě hi-end modelu Core i9-10980HK pouze to, že tu máme o dva stupně rychlejší paměti DDR4 a maximální takt narostl o 300 MHz díky podpoře Thermal Velocity Boost. Není to málo, ale v důsledku to je pouze navýšení o 6 procent, a to pouze v ideálním případě a mírné zátěži. Základní tak zůstal na stále stejných 2,4 GHz, ale je pravda, že reálné takty se budou držet někde mezi tím a právě v nich může být zásadní rozdíl mezi starým a novým modelem. Ale to bude velice záviset i na tom, co umožní výrobci počítačů.

Comet Lake-H jsou tak jen vyladěné verze procesorů předchozí generace, ovšem nic jiného jsme ani nečekali. Navíc se dozvídáme, že Thermal Velocity Boost nabídne běh procesorů na tak vysokých taktech pouze za předpokladu, že bude dodržena "optimální teplota", což má znamenat hodnoty pod 50 °C. Čili to bude velice záviset na schopnostech chlazení notebooků a je velice možné, že v těch menších a subtilnějších nenastane oproti starším modelům v podstatě žádná změna.

Standardní Turbo Boost 3.0 / 2.0 frekvence jsou o 200 MHz nižší, než uvádí tabulka a dále se dozvídáme, že model 10980HK nabídne turbo všech jader na 4,4 GHz a že řada nových modelů má konfigurovatelné TDP s maximem na 65 W a vrcholná spotřeba (PL2) činí až 135 W.

Je pozoruhodné, jak se nám v průběhu minulých let role firem AMD a Intel vyměnily v tom smyslu, že dnes už opravdu nelze považovat mobilní procesory AMD za slabé a žravé. Černého Petra přehnané spotřeby si převzal Intel, který se tím snaží udržet krok s konkurencí.