Comet Lake Refresh byly otestovány

Intel si ale naštěstí uvědomuje, že zařadit Comet Lake-S Refresh do stejné generace jako Rocket Lake-S by nedělalo dobrotu, a tak nepůjde o Core 11. generace, ale ještě 10. generace. Máme tu tak v případě nových procesorů Core i3 modely: Core i3-10105, Core i3-10305, Core i3-10325, Core i3-10305T, Core i3-10105F a Core i3-10105T.

Nyní se jistý čínský blogger dostal ke QS (Qualification Sample) verzím nových procesorů Core i3 'Comet Lake Refresh' a otestoval je. Jde přitom konkrétně o Core i3-10105 a Core i3-10325, které byly v podstatě kompletně zrecenzovány

Je zřejmé, že když se Intel rozhodl nabídnout v podstatě to samé co dříve, jen s trošku vyššími takty, pak rozdíly mezi starými a novými procesory nebudou zrovna obrovské. To jsme mohli tušit už dopředu, ale je dobré to mít i "na papíře", abychom si mohli nové modely Core i3 a potažmo Pentia odškrtnout.

Od těchto procesorů tak můžeme očekávat sotva pár procent výkonu navíc, ostatně takový Cinebench velice dobře škáluje s taktem i jádry a z jeho výsledků je patrné, že jde právě cca 2 procenta výkonu navíc.

Pak se opravdu nelze divit tomu, že byly zařazeny ještě stále do 10. generace Core, čili nová 11. generace bude tvořena pouze řadami Core i5, Core i7 a Core i9, přičemž obě posledně jmenované budou mít shodných osm jader. Jde tak na poměry Intelu o chudou nabídku co do počtu a rozmanitosti nových modelů, ovšem o to dříve pak bude záhodno nahradit Rocket Lake-S chystanými Alder Lake-S. Pokud se totiž potvrdí dosavadní fámy a odhady, pak by Alder Lake-S neměly na sebe nechat čekat ani celý rok.

