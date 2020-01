Comet Lake-S s 10 jádry si mohou vzít až 300 W

Intel až do nástupu Comet Lake-S nebyl ochoten zvyšovat maximální TDP svých desktopových procesorů, které zůstalo pod 100 W, ačkoliv to platilo pro čtyřjádrové Kaby Lake i osmijádrové Coffee Lake Refresh, které navíc dosahují vyšších taktů. Nikdo si nemůže myslet, že vylepšený 14nm proces mohl udržet spotřebu nových procesorů v mezích těch starších a velice dobře je známo, že TDP procesorů Intel se vztahuje pouze k jejich základní frekvenci, která však v praktickém provozu nemá žádný význam a ani by neměla mít, pokud nechceme, aby náš procesor pracovat s výrazně nižším výkonem, než jaký Intel slibuje.

Až nyní se tak Intel odhodlal zvýšit TDP těch nejvýkonnějších Comet Lake-S, a to na 125 W. Jenomže stále jde o základní takt, čili ve výsledku je to nic neříkající údaj, který uživateli nesdělí, jakou spotřebu i potřebu chlazení bude jeho nový procesor mít. To jsou ovšem velice důležité údaje, neboť dle nich si budeme vybírat příslušné chlazení a v případě dlouhodobého zápřahu i počítat s cenou spotřebované energie.

Intel 10th Gen Core Comet Lake-S - očekávané specifikace Model Jádra/vlákna Základní takt 1C turbo Max. turbo 3.0 Turbo všech jader TDP i9-10900K 10C/20T 3,7 GHz 5,1 GHz 5,2 GHz* 4,8 GHz 125W i9-10900 10C/20T 2,8 GHz 5,0 GHz 5,1 GHz* 4,5 GHz 65W i7-10700K 8C/16T 3,8 GHz 5,0 GHz 5,1 GHz 4,7 GHz 125W i7-10700 8C/16T 2,9 GHz 4,7 GHz 4,8 GHz 4,6 GHz 65W i5-10600K 6C/12T 4,1 GHz 4,8 GHz - 4,5 GHz 125W i5-10600 6C/12T 3,3 GHz 4,8 GHz - 4,4 GHz 65W i5-10500 6C/12T 3,1 GHz 4,5 GHz - 4,2 GHz 65W i5-10400 6C/12T 2,9 GHz 4,3 GHz - 4,0 GHz 65W i3-10320 4C/8T 3,8 GHz 4,6 GHz - 4,4 GHz 65W i3-10300 4C/8T 3,7 GHz 4,4 GHz - 4,2 GHz 65W i3-10100 4C/8T 3,6 GHz 4,3 GHz - 4,1 GHz 65W

platí i Thermal Velocity Boost (1 jádro/všechna): 10900K: 5,3/4,9 GHz; 10900: 5,1/4,6 GHz

Je to vidět i z tabulky taktů, dle níž nám 125 W stačí v případě desetijádra na takt 3,7 GHz a 65 W pak už jen na 2,8 GHz. Se zvyšujícími se takty už pak spotřeba prudce roste, takže na turbu všech jader 4,8 GHz už to bude právě oněch očekávaných 300 W. Ostatně podobně se procesory chovají při svém přetaktování, kdy je třeba i zvyšovat pracovní napětí, kvůli němuž prudce roste spotřeba a výdej tepla.

Od výrobců desek se také dozvídáme, že ti už mají své modely se Z490 připraveny, nicméně Intel sám připraven není a čeká se už jen na něj.

