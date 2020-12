Computex 2021 je už plánován pro Tchaj-pej, nastane návrat k normálu?

Computex 2020 byl nakonec rovnou zrušen a CES 2021 bude ještě virtuální událost, ale Computex 2021 by už měl fyzicky proběhnout v Tchaj-pej, a mohlo by se tak jednat o první velký počítačový veletrh, který opět proběhne v normálním režimu. Respektive možná spíše v "normálním" režimu, neboť i tak lze počítat s jistými opatřeními, mezi něž bude patřit přinejmenším pečlivé sledování zdravotního stavu návštěvníků, anebo rovnou odmítnutí těch, kteří prokazatelně nebyli očkovaní. O tom se teprve rozhodne dle vývoje situace.

Nutno dodat, že Computex se odehrává na Tchaj-wanu, který byl nemocí Covid-19 zasažen jen minimálně, a to kvůli velice přísným a včasným opatřením, která zahrnují třeba i vysoké pokuty za sebemenší porušení karantény. Čili skutečně lze počítat s tím, že pokud nejbližší Computex proběhne, opatření budou tvrdá.

Computex 2021 by tak měl proběhnout jako obvykle v Tchaj-pej, a to na začátku června v Taipei Nangang Exhibition Center a Taipei International Convention Center. Současně bude probíhat také InnoVEX, který začne jen o den později rovněž v Taipei Nangang Exhibition Center.

A proč je na obrázku Your AI Experience? Nejde o hlavní téma pro celý veletrh, i když jak se to vezme. Půjde totiž o využití AI pro řízení celé veletržní platformy, ale co přesně to bude znamenat, to teprve uvidíme. Hlavních témat pro samotný veletrh bude více, a to především 5G, AI a IoT, Edge Computing, High-Performance Computing (HPC), bezpečnost, hry, inovace a startupy.



