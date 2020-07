Cooler Master přináší pouzdro pro Raspberry Pi. K objednání na Kickstarteru

Značku Cooler Master si (samozřejmě kromě chlazení) většina z nás spojuje s počítačovými skříněmi. Nejnovějším kouskem v nabídce je miniaturní skříň, která je určena pro Raspberry Pi. Na trhu to rozhodně nebude mít jednoduché, neboť podobných obalů najdeme na trhu nespočet a při objednání z čínských e-shopů se navíc jedná o velmi levnou záležitost. Zlepšení dostupnosti 3D tiskáren navíc nahrává i možnosti vyrobit si takový obal doma, třeba i bez jakýchkoliv znalostí za pomoci dostupných šablon. Alternativa od společnosti Cooler Master, Pi Case 40, by měla vyniknout svou funkčností a odolností.

Pouzdro o rozměrech 96 x 68 x 28 mm a hmotnosti 150 g je vyrobeno z hliníku, který byl opatřen speciální povrchovou úpravou připomínající anodizaci. K tomu výrobce přidal dodatečnou ochranu z termostatického polyuretanu (TPU). Kombinace těchto materiálů by měla počítač chránit před vnějšími vlivy včetně případných pádů. Hliníkové jádro navíc funguje jako pasivní chladič, který udrží Raspberry Pi v nízkých teplotách pro dosažení vyššího výkonu. Obejde se přitom bez ventilátoru, který by narušoval bezhlučný provoz počítače a navíc by zvyšoval šanci vniknutí prachu.

Obal obsahuje vlastní tlačítko napájení pro snadné zapnutí a vypnutí systému, aniž by bylo nutné od od Raspberry Pi odpojovat zdroj. Zároveň se ovšem nabízí možnost přeprogramovat funkci tlačítka změnou v kódu. Pi Case 40 pochopitelně ponechává přístup ke všem konektorům počítače. Většina z nich je přístupná prostřednictvím otvoru v obalu, pouze piny GPIO jsou otočeny o 90 stupňů a dostupné z boční strany. Univerzalitu použití podtrhuje čtveřice držáků VESA, kterou najdeme v základním balení. S jejich pomocí lze kryt připevnit téměř kamkoliv včetně zadní strany monitoru, což se obzvlášť hodí, pokud Raspberry Pi používáte jako počítač k práci nebo prohlížení webu a chcete si na stole zachovat pořádek.

Výrobce také slíbil zveřejnit otevřená data k designu. Všechna schémata a 3D model budou volně ke stažení na oficiálních stránkách, aby si mohl kdokoliv uzpůsobit montážní systém nebo provést designové změny. Na návrhu krytu pracoval malý tým nadšenců do Raspberry Pi. Jedná se o druhou kampaň společnosti Cooler Master, která se objevila na platformě Kickstarter. Cowdfunding máme spojený hlavně s nezávislými projekty a začínajícími firmami. Cooler Master ovšem v pořadí druhé využití kickstarterové kampaně obhajuje tím, že chce být v kontaktu s fanoušky a naslouchat jejich potřebám, aby mohlo před uvedením na trh dojít ke změnám produktu dle jejich návrhů. Kromě toho společnost využívá také beta testery v USA a Evropě.

Pi Case 40 lze podpořit v kampani od 14. července do 18. srpna 2020. V rámci předobjednávky lze obal získat se slevou 25 % a dopravou i příslušenstvím zdarma. Běžná cena bude činit 25 eur, v přepočtu 670 Kč.

Zdroj: Tisková zpráva

