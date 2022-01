Cooyoo nabízí chodidlem ovládané rolovací kolečko myši

Jedná se o produkt japonského výrobce periferií Cooyoo, který jím obohatil svou řadu Crazy Small. Jedná se tak o Crazy Small Wheel , což je prostě rolovací kolečko, respektive už spíše váleček, který je určen i pro umístění na zem, kde po něm můžeme drandit chodidlem. To může být přitom jednak zajímavý masážní prvek a pak také vhodný způsob, jak si uvolnit ruce třeba pro štrikování, obouruční konzumaci, pájení a kdo ví co ještě. Zapomenout ale nesmíme také na ty, kteří běžnou myš s kolečkem ovládat ani nemohou, i když ti by potřebovali spíše nějaké sofistikovanější zařízení, které nahradí nejen kolečko. Pak se nabízí ale ještě jedna možnost, a sice funkce horizontálního posouvání obrazu, kterou by další kolečko mohlo zastávat, a to pochopitelně ne nutně ve spojení s nohou.

V podstatě tu tak jde jen o citelně masivnější kolečko myši v krabičce s rozměry 46 x 26 x 38 mm a USB-C rozhraním. Samo o sobě je kovové a výrazně vroubkované, přičemž to nevypadá, že by je bylo možné stisknout, a tedy využít i jako tlačítko. Ve skutečnosti to ale možné je, ovšem toto tlačítko lze deaktivovat, což se bude hodit zvláště pro ovládání chodidlem, které přece jen neumožní ovládání s takovým citem jako prsty rukou. I když takový palec na noze už může nabídnout poměrně jemnou motoriku.

Hardware je to ale jednoduchý a univerzálně kompatibilní se všemi obvyklými operačními systémy, k čemuž přispívá i jeho vlastní paměť, která si dokáže zapamatovat veškerá nastavení.



Crazy Small Wheel se už dostal do nabídky Amazonu Japan s cenou v přepočtu cca 600 Kč.

