Core i5-12400 vs. Ryzen 5 5600X: souboj středních vah

Pod procesorem Ryzen 5 5600X či jeho obdobou 5600G z říše APU už není na trhu nic opravdu moderního, co by AMD nabízelo. Máme tu sice novinku v podobě Athlon Gold PRO 4150GE , ale i ta je pro OEM zákazníky a navíc jen Zen 2 se 4C/4T, čili nic proti moderním Core i3.

Přímé cenové srovnání tak snese snad jen Core i5-12600 s Ryzenem 5 5600G, ala namísto toho tu máme potenciálně větší cenový hit v podobě Core i5-12400 (5500 Kč) či ve verzi F (4800 Kč), který byl postaven rovnou modelu Ryzen 5 5600X (7800 Kč). Rozdíl 3000 Kč (CPU od AMD také nemá integrovanou grafiku) nám tak může pokrýt celou či téměř celou částku, kterou dáme za základní desku s čipsetem B660, takže cenová výhoda jednoznačně stojí na straně Intelu. Ale co výkon a ostatní?

Podívat se můžeme na testy serveru CLUB386 či Hardware Unboxed , kde je vidět, že ve výkonu jednoho jádra na nové Core i5 nemá ani hi-end od AMD (5950X), pokud jde o rendering v Cinebench R23, čili i s plným zatížením Core i5 vede, ovšem samozřejmě už jen nad 5600X vybaveným stejným počtem jader (6C/12T). Je ale pravda, že Ryzen 9 5950X by měl mít o pár desítek bodů více, ale i tak by byl Core i5 12400 přinejmenším srovnatelný.

V Blenderu už je ale Core i5 mírně slabší, zatímco ve hrách na velice srovnatelné úrovni, což tak lze tvrdit i o celkovém srovnání s Ryzenem 5 5600X dle CLUB386. Pokud jde o výsledky od Hardware Unboxed, pak Core i5-12400 ve hrách už očividně ztrácí víc.

To ovšem zase vyrovnává vyšší výkon v dalších testech (Photoshop 2022, Premiere Pro 2021, kompilace kódu Chromia), jinde jsou výsledky naprosto stejné (Factorio) a pak dokáže i v aplikačních testech vést Ryzen, a to v kompresi pomocí 7-zip.

Lze tak tvrdit, že Core i5-12400 a Ryzen 5 5600X si jsou svým výkonem v celkovém ohledu velice podobné, jenomže je mezi nimi, a to zvláště když bereme v úvahu verzi 12400F, přímo propastný cenový rozdíl. Ten nahrává firmě Intel, která dokázala na trh dostat cenově velice zajímavou konkurenci, na niž AMD zatím pořádně nereagovalo. Důležité může být také to, že nové Core mají běžně ve výbavě slušně výkonné iGPU generace Xe, což čistá CPU od AMD nabídnout nemohou.

Jaká tedy bude reakce firmy AMD? Pochopitelně nemusí být žádná, zvláště pokud jde o osmi a vícejádrové modely CPU, přičemž mnoho nových Core má cenu, která jde naprosto mimo nabídku AMD. To by prý mohlo kontrovat nasazením starších APU se Zen 2 upravených do podoby CPU, čili bez grafiky a také že už tu máme první vlašťovku v podobě uvedeného Athlon Gold PRO 4150GE , ale budeme potřebovat něco mnohem lepšího a dostupnějšího, abychom to mohli případně označit za odpověď na nové Core i5 a Core i3. AMD ale také může trh s levnými CPU jako doposud prostě ignorovat (pokud jde o moderní čipy).