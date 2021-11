Core i5-12600K v testu: zabiják Ryzenu 5 5600X?

Core i5-12600K s cenou vyšší o 20 USD se u nás už prodává za odpovídající ceny, čili za cca 8700 Kč, zatímco Ryzen 5 5600X se dá sehnat za cenu kolem 8000 Kč a někdy i levněji. Věc se má ale tak, že jeho pravým soupeřem je spíše 12600KF vzhledem k deaktivované grafice a pak už lze mluvit o naprosto odpovídajících cenách, takže nám zbývá už jen výkon, spotřeba či prostě vlastnosti samotných procesorů plus jejich platforem.

Škoda že server TechSpot se neodhodlal testovat Core i5-12600K s paměťmi DDR4 namísto DDR5-6000, neboť pak by byly výsledky ještě srovnatelnější i s ohledem na pořizovací cenu celé platformy. Zde pak v neprospěch Intelu hrají ještě vysoké ceny základních desek a když k nim ještě máme přičíst ceny pamětí DDR5, už se bohužel nedá mluvit o srovnatelných částkách s Ryzenem 5 5600X a jeho platformou.

Pojďme se ale podívat na výkony obou procesorů a začneme pěkně v tempu s testem Cinebench R23.

Právě Cinebench jsou testy, které se Intel dříve snažil okázale ignorovat s tím, že přece nejde o odraz reálného výkonu, jaký je relevantní k potřebám většiny uživatelů. To se dělo v době, kdy nové a nové iterace procesorů Skylake horko těžko doháněly vícevláknový výkon Ryzenů, ale v tomto případě se situace obrátila a Ryzen 5 5600X vzhledem ke svému handicapu pouhých šesti fyzických jader najednou na Core i5 absolutně nemá. On na něj totiž nemá ani Ryzen 7 5800X, takže z nového Intelu se rázem stává kandidát na procesor pro rozumně nákladnou pracovní stanici pro aplikace, které dokáží dobře využít hrubý vícevláknový výkon. Třeba jako Cinebench či Corona pro renderování nebo při kompilování kódu.



V jiných ohledech, jako je komprese v 7-zip, jsou na tom ale oba procesory téměř stejně, ale 40% nárůst procesoru Core v Adobe Premiere Pro 2021 zase ukazuje, že pro tvorbu obsahu se bude rozhodně hodit víc a výrazně rychlejší je také ve Photoshopu či v After Effects.

Herní výkon je ošemetná věc už jen kvůli tomu, že dnes stejně nejvíce záleží na grafice a i když ta nabídne vysoký výkon, stejně jej mnozí raději využijí pro vyšší rozlišení než pro dosažení co nejvyšších FPS ve Full HD. Jinými slovy, u procesorů tohoto kalibru nemá tak velký význam, zda dosáhneme 140 nebo 180 FPS, přičemž Core i5-12600K se nemá za co stydět. Někdy je lepší on, jindy zase Ryzen a celkově jsou na tom velice podobně, přičemž ve hře lze počítat s tím, že sestava s Core bude mít o cca 20 W vyšší spotřebu.

Spotřeba v maximální zátěži už je o něčem trošku jiném a zde už Intel zrovna neexceluje, neboť má konkurenci ve 149 W a sám nabízí 217 W. Ovšem v mnoha případech to bude vzhledem k výkonnostnímu rozdílu a stejné pořizovací ceně samotných procesorů (12600KF vs 5600X) ještě akceptovatelná daň.

Veškeré další výsledky testů naleznete na TechSpotu

