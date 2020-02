Core i7-10700K spatřen s taktem 5,3 GHz

Intel Core i7-10700K generace Comet Lake-S dle následujících specifikací neměl nabídnout takt 5,3 GHz, a přesto se nyní objevil výpis ze 3DMarku, který daný takt udává.



Intel 10th Gen Core Comet Lake-S - očekávané specifikace Model Jádra/vlákna Základní takt 1C turbo Max. turbo 3.0 Turbo všech jader TDP i9-10900K 10C/20T 3,7 GHz 5,1 GHz 5,2 GHz* 4,8 GHz 125W i9-10900 10C/20T 2,8 GHz 5,0 GHz 5,1 GHz* 4,5 GHz 65W i7-10700K 8C/16T 3,8 GHz 5,0 GHz 5,1 GHz 4,7 GHz 125W i7-10700 8C/16T 2,9 GHz 4,7 GHz 4,8 GHz 4,6 GHz 65W i5-10600K 6C/12T 4,1 GHz 4,8 GHz - 4,5 GHz 125W i5-10600 6C/12T 3,3 GHz 4,8 GHz - 4,4 GHz 65W i5-10500 6C/12T 3,1 GHz 4,5 GHz - 4,2 GHz 65W i5-10400 6C/12T 2,9 GHz 4,3 GHz - 4,0 GHz 65W i3-10320 4C/8T 3,8 GHz 4,6 GHz - 4,4 GHz 65W i3-10300 4C/8T 3,7 GHz 4,4 GHz - 4,2 GHz 65W i3-10100 4C/8T 3,6 GHz 4,3 GHz - 4,1 GHz 65W platí i Thermal Velocity Boost (1 jádro/všechna): 10900K: 5,3/4,9 GHz; 10900: 5,1/4,6 GHz

Tyto specifikace jsou ovšem neoficiální a i když je možné, že Intel s nimi dříve počítal, nyní už to platit nemusí. To se ale pochopitelně už nedozvíme a i když nám 3DMark jednoznačně identifikoval procesor Core i7-10700K, také není jisté, že ten nakonec 5,3 GHz opravdu dosáhne. Nicméně jeho základní frekvence 3,8 GHz odpovídá tomu, co udává předchozí tabulka, která může být pouze neúplná, a to v případě, kdy by neobsahovala podporu Thermal Velocity Boost pro tento procesor.





Přesto je ale takt 5,3 GHz to opravdové maximum, kterého by měl dosáhnout i procesor Core i9-10900K, čili nejvyšší model své řady. Rozhodl se tak Intel ještě před vypuštěním trošku poladit takty svých nových CPU? To se teprve uvidí.

Intel zatím mlčí, takže zatím stále platí, že jeho nové desktopové procesory očekáváme někdy na jaře. Měly by to být už opravdu poslední 14nm čipy založené na architektuře Skylake. Jako další mají dorazit Rocket Lake, a to sice nejspíše opět vyráběné 14nm procesem, ale už s modernější architekturou.