Core i7-1185G7: Tiger Lake se ukázal v testech

Nyní se objevily první testy procesoru Core i7-1185G7 , který tak patří do 11. generace Core. Do ní by právě měly patřit i Rocket Lake, ale my už dávno víme, že číslo označující generaci už nemá nic společného s použitým procesem či architekturou a jde v podstatě jen o označení vyjadřující posloupnost procesorových rodin.