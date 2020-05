Core i9-10900K a Core i5-10600K: finální testy jsou tu

Dá se ale říci, že procesory Intel Core Comet Lake-S už byly svého tajemství dávno zbaveny a to, co jsme se o nich dozvěděli už dříve, prostě a jednoduše platí. Hlavní hvězda v podobě Core i9-10900K nabízí o dvě jádra více než dosavadní nejlepší desktopový model Intelu (samozřejmě mimo HEDT), a to s turbem až 5,3 GHz a spotřebou, která si vyžádá opravdu velice kvalitní chlazení. A to může celé řešení s procesorem za 500 dolarů slušně prodražit.

My se zaměříme na test serveru Hexus.net , který k chlazení využil hi-end vzduchový chladič Noctua NH-D15S, přičemž z nedávno zveřejněného čínského videotestu vyplynulo, že bychom si měli raději pořídit vodní AIO chladič s 360mm radiátorem, aby chlazení procesoru 10900K za něco stálo. Uvidíme.

Co se týče testů, výsledky v Cinebench R20 ukazují na to, že zmíněný čínský test byl nejspíše pravý, protože výsledek testu serveru Hexus.net je velice podobný. Core i9-10900K tak nedosahuje ani na Ryzen 9 3900X, ale to se dalo očekávat vzhledem k výhodě dvou jader navíc na straně AMD. Model Core i5-10600K si ale oproti 9600K značně polepšil, což je zase dopad zapnutého Hyperthreadingu, čili najednou tu máme Core i5, které atakuje i čistá osmijádra z předchozí generace.

Celkově se tak vylepšil především vícevláknový výkon procesorů Intel, ovšem ne tak, aby začaly ohrožovat konkurenční nabídku. Hry pak dopadly dle očekávání.

Díky vyšším taktům je Core i9-10900K pochopitelně nový král herních sestav, jenomže to nakonec stejně poznáme spíše jen v nižším rozlišení (Full HD) a je otázka, kdo by měl prahnout po tom, že získá 10 či 20 FPS navíc v oblasti mezi 100 a 200 FPS. Jde tak o téma snad jen pro majitele herních monitorů s vysokou obnovovací frekvencí, kterou chtějí stůj co stůj co nejvíce využít. Čím vyšší rozlišení ve hře pak nastavíme, tím více se projeví omezení výkonu dané grafickou kartou a rozdíly mezi procesory se mažou.

Zvýšené takty a dvě jádra navíc, to se také značně podepsalo na celkové spotřebě a platí to zvláště pro Core i9-10900K. Ovšem Core i5-10600K v tomto testu naopak překvapivě ukázal nižší spotřebu než 9600K a také se nedá říci, že by nám jakýkoliv Comet Lake-S konkrétně ve hrách zvyšoval spotřebu energie, v takovém případě není nijak výjimečná. To je logické, neboť málokterá hra dokáže vícejádrové procesory opravdu celkově zatížit.

A co přetaktování? Pokud se dá o něčem takovém mluvit, pak jen s rezervou. Core i9-10900K v daném testu s napětím zvýšeným z 1,247 na 1,35 V dokázal běžet stabilně na 5,1 GHz napříč jádry a pro 10600K platilo rovných 5 GHz. To pak přinese nějaká 4 procenta výkonu navíc (CB20) nebo doslova pár FPS ve hře. Hexus.net se bohužel nezmiňuje o tom, jak dobře na svou práci stačila zmíněná Noctua.





Tématu spotřeby se ale více věnuje Tom's Hardware a ten zmiňuje až strašidelné výsledky. V Prime96 s AVX (small FFT) byla totiž zaznamenána spotřeba až 332 W s využitím chladiče Corsair H115i a právě i Noctua NH-D15S, a to podotýkám s procesorem na výchozím nastavení. Pro srovnání, 18jádrový Core i9-10980XE ve stejném testu předvedl spotřebu "jen" 256 W, což velice dobře ilustruje to, kam až se Intel snaží hnát svou architekturu Skylake a 14nm proces. Procesor se dle záznamů snažil boostovat na 4,9 GHz (všechna jádra) až do teploty 99 °C.

V tomto testu se také Noctua kupodivu chovala lépe než vodní chladič od Corsairu, ale to jen potvrzuje mnohé zkušenosti, že kvalitní vzduchový chladič může strčit do kapsy mnohé AIO vodníky. A kvalitní chlazení skutečně bude zapotřebí, a to zvláště pro ty, kteří by si dovolili nové 10jádrové Core opravdu vytěžovat i s využitím AVX.



