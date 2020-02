Core i9-10900K může být rychlejší než R9 3900X, ovšem s nesrovnatelnou spotřebou

Core i9-10900 by měl nastoupit na trh během několika měsíců a my se můžeme připravit na to, že se spotřebou tohoto procesoru si užijeme ještě velikou legraci. Už dlouho koluje hodnota spotřeby až 300 W, přičemž TDP má být nastaveno na 125 W, což se ale týká základních taktů. Intel prostě nyní už musí zkoušet vymačkat poslední šťávu ze 14nm procesu, a to už není vůbec jednoduché a neobejde se to bez navyšování spotřeby, zvláště když se bude ještě zvyšovat počet jader u těch nejlepších modelů.

i9-10900K (3.7/5.1)



FS - Physics Score 28462

TS - CPU Score 13142



R9 3900X

FS - Physics Score 27137

TS - CPU Score 12624



For Comparison https://t.co/se2Hn2KcRq pic.twitter.com/C7nySfbMtD — APISAK (@TUM_APISAK) February 4, 2020

Dle tweetu Tum Apisaka by Core i9-10900K mohl mít podobný či mírně vyšší výkon než Ryzen 9 3900X, pochopitelně jen v některých testech a při zapojení pokud možno všech jader. Jedno ale bude v tomto srovnání naprosto odlišné, a to právě reálná spotřeba procesorů a výsledný výdej tepla.

Uchladit nějakých 300 W ztrátového tepla už nebude legrace a pokud nechceme vidět škrcení výkonu vlivem příliš vysokých teplot, v takovém případě bude zcela nutný výkonný, a tím i drahý chladič, nehledě na potřebu výkonnějšího zdroje a účty za energii.

Tum Apisak udává, že nový Core i9 nejspíše bude výkonnější než Ryzen 9 3900X v testech 3DMark Firestrike a Time Spy. Bylo přitom zřejmé, že se Intel zaměří na to, aby neztratil či si ještě více pojistil jednu z posledních korunek jako výrobce nejvýkonnějších herních procesorů a vypadá to, že si ji dokáže udržet i navzdory tomu, že vedle Ryzenu 9 3900X tu je ještě výkonnější model 3950X. Ten asi bude jednak dražší a pak nabídne především výhodu většího počtu jader, která ve hrách při takovém počtu už není významná.

Intel Core i9-10900K by si tak měl zajistit prvenství především díky svému 4,9GHz turbu na všech jádrech, které s menším počtem zatížených jader možná i překoná 5 GHz. Procesory AMD mají turbo více jader (i to maximální) už mnohem níže a pokud jde o hry, které nedokáží využít větší počet jader, v nich bude na AMD stále stačit i starší Core i9-9900K.

Změna by mohla nastat až s nástupem procesorů Zen 3, na něž by Intel neměl mít včasnou odpověď. Právě Zen 3 s podstatně vyšším IPC a snad i vyššími takty by mohly Intelu uzmout prvenství mezi herními procesory, ale je tu ještě otázka, co mohou předvést procesory Rocket Lake, o nichž se zatím neví téměř nic.

Ceny souvisejících / podobných produktů: