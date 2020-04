Core i9-10900K vs. Ryzen 9 3950X: výkon v CB15 dle marketingu Asusu

Graf pochází z materiálů společnosti Asus a srovnává vedle procesorů Core i9-10900K a Ryzen 9 3950X ještě výkon 8jádrového Core i9-9900K.

Bylo už dopředu jasné, že ve vícevláknovém výkonu ani nový Intel nemá šanci, neboť 16jádrový Ryzen 9 3950X pomocí 10 jader nedožene. Otázka byla, jaký výkon nabídne v jednom vlákně, kde měl naopak šanci navýšit svůj hubený náskok. To se skutečně, a to alespoň dle benchmarků provedených firmou Asus povedlo, ale nejde v podstatě o nic, co by stálo za řeč po roce a půl vývoje.

Jenomže zatímco graf na obrázku vlevo má víceméně odpovídající proporce, jak ukazuje i náš graf využívající hodnoty uvedené Asusem, graf vpravo je zcela mimo. Běžně se používá zkrácená horizontální osa, aby vynikly rozdíly, jenomže ani pak by graf nemohl ukázat ve sloupci procesoru Core i9-10900K větší nárůst s pouhými třemi body navíc, než jaký má Core i9-9900K oproti Ryzenu 9 3950X se šesti body navíc.

Na reálném grafu s nezkrácenou osou (nahoře) to tak vypadá poněkud jinak, přičemž dole ještě máme verzi ze zkrácenou osou, aby lépe vynikly rozdíly. Společnost Asus by se mohla rozhodnout, zda nám chce servírovat reálné grafické zobrazení dat, nebo omalovánky.





Celkově se ukazuje, že nová generace procesorů Intel bude právě o oněch dvou jádrech navíc, tedy v případě hi-endu, přičemž slabší procesory alespoň získají Hyperthreading a Intel je jistě velice rád, že si tuto možnost schoval a nevystřílel všechny zbývající náboje už v 9. generaci.

Zdroj: VideoCardz via Twitter

